La imprudencia de la 'influencer' Marina Rivers: se baña en una zona prohibida de Tenerife y lo sube a redes sociales

La terrible imprudencia de la española Marina Rivers ha traspasado incluso las fronteras de nuestro país. La 'influencer' ha subido a redes sociales unas cuantas fotos suyas en Tenerife en un lugar donde el baño no está permitido debido a su peligrosidad y donde ya ha fallecido gente antes.

Marina Rivers publicó estas fotos hace unos días en su cuenta de Instagram. Se encontraba en La Cueva del Tancón, en Santiago del Teide (Tenerife), un sitio espectacular debido a las aguas de color turquesa, pero que es un bufadero. La cueva se generó por la erosión del oleaje con una abertura en el techo, por donde entra y sale aire y agua a presión. Allí han perdido la vida seis personas en los últimos cinco años.

La imprudencia no solo ha quedado en el baño, que está completamente prohibido, también en que lo ha publicado en redes sociales donde, en el total de todas ellas, alberga casi 10 millones de seguidores que, en su mayoría, la siguen porque les gusta su estilo de vida y, en ocasiones, imitan y visitan los lugares que ella misma recomienda.

Críticas hacia la española

Pese a su fama, la publicación también se ha llenado de críticas y comentarios negativos ante la imprudencia cometida por la 'influencer', ya que muchos conocen que el baño en dicho lugar no está permitido: "Ahí el baño está prohibido. Estamos hartos de turistas que no respetan nuestra tierra" o "Me parece una falta de respeto que te estés bañando en un sitio que está PROHIBIDO, el cual esta VALLADO y SEÑALIZADO por el cual esta prohíbo el baño y tú, por la foto, entres, y encima lo publiques. Ahí donde te encuentras ha muerto gente, no es una zona apta de baño", han comentado algunos en la red social mencionada anteriormente.

Junto con los más de 1.000 comentarios, la publicación de Rivers también ha recibido más de 220.000 'me gusta'. La imprudencia ha sido tan comentada que el New York Post ha redactado un artículo sobre la última hazaña de la conocida 'influencer' española. En él menciona las últimas víctimas mortales atraídas por el Tancón: una chica suiza de 33 años, un italiano de 33 y un británico de 30.