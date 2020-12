Ignacio López Goñi, microbiólogo: “El 2021 será el año de la vacunación, va a ser el comienzo del fin"

Muchos expertos dan por hecho que tras las navidades aumentarán los contagios de coronavirus y algunas comunidades, según su evolucionan, han empezado a tomar serias medidas. La Comunidad Valenciana fue la primera comunidad en confinarse perimetralmente durante todas las fiestas navideñas y este sábado se ha unido Navarra.

También Madrid ha confinado otras cuatro nuevas zonas básicas de salud y Extremadura ha anunciado nuevas restricciones, sobre todo en Cáceres, donde el índice de contagios es mayor.

Sobre el aumento de contagios y la posible tercera ola de coronavirus, el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, manifiesta que la vacuna no es una “varita mágica” y no va a solucionar el problema en unas pocas semanas. “El virus todavía está entre nosotros y todavía es muy contagioso y peligroso, por lo que vamos a seguir tomando medidas de confinamiento y no nos podemos relajar”, afirma.

Aunque asegura que el 2021 seguirá siendo un año complicado, “será el año de la vacunación, va a ser el comienzo del fin. Hay que ser optimistas”.

Aun así, señala que la posibilidad de que haya distintas olas durante el 2021 es un riesgo serio y que la tercera ola del coronavirus “es inevitable”. “Nos enfrentamos a un virus nuevo y para el que no tenemos inmunidad. Este virus es silencioso, muy peligroso y es una auténtica bomba de relojería. La única forma de paralo es la vacunación”, destaca.

Sobre la nueva cepa británica, señala que hay que transmitir tranquilidad. “Hay que ocuparse, pero no preocuparse y entrar en pánico. Que se detecte más una variante genética no quiere decir que sea más contagiosa. Y en el caso de que lo fuera, no quiere decir que sea más virulenta”, asegura. Por último, apunta que hay que tener en cuenta que Reino Unido es el país que más rastreo genético ha hecho y por eso la ha detectado antes.