El 'hilo de pegamento', el método para realizar robos en viviendas al que se dedicaba una banda ya desarticulada

La Policía Nacional ha desarticulado una banda delictiva que se especializaba en realizar robos con fuerza en viviendas utilizando un método conocido como el 'hilo de pegamento'. Los miembros de esta organización criminal operaban de manera itinerante por toda España.

La investigación comenzó en julio tras una denuncia por un robo en una vivienda en Alicante. Los investigadores encontraron pequeños hilos de pegamento en la puerta de la vivienda, un método utilizado por grupos organizados de Europa del Este para perpetrar este tipo de robos.

Así es el método 'hilo de pegamento'

Colocaban marcas plásticas diminutas o hilos de pegamento entre el marco y la puerta de acceso para determinar si las viviendas estaban desocupadas.

Después de unos días, los autores regresaban a las viviendas marcadas para comprobar si las marcas seguían intactas, lo que indicaba que los residentes no estaban en casa. En algunas ocasiones acceden a los inmuebles utilizando métodos que no dañan la puerta ni la cerradura, como el bumping, impresioning, ganzuado o similar, con lo que consiguen que los vecinos no aprecien que se ha accedido a la vivienda, por lo que los propietarios solo se percatan del robo cuando vuelven al domicilio tras sus vacaciones.

La investigación policial

Dado que se sospechaba que estos incidentes no eran casos aislados y que los perpetradores eran parte de una organización criminal itinerante, la policía colaboró con el resto de las plantillas policiales para identificar otros robos con características similares. La investigación reveló que los delincuentes eran parte de un grupo georgiano que operaba en toda España.

La investigación llevó a la identificación de un lugar en Antequera (Málaga) donde los delincuentes habían establecido su base de operaciones en una vivienda alquilada bajo la apariencia de turistas. La colaboración entre el grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de Alicante y el grupo de Policía Judicial de Antequera culminó en la detención de tres personas.

Durante los registros, se confiscaron numerosas joyas, relojes, dinero y objetos robados en los diferentes domicilios. Además, se encontró un tubo de pegamento y material utilizado en los para cometer los robos. En uno de los vehículos, los agentes encontraron dos láminas de las que se usan para la apertura de puertas por el método 'impresioning'.

Tras cruzar información, se determinan que los detenidos estaban involucrados en robos en localidades de Alicante, Antequera (Málaga), Molina del Segura (Murcia) y Jaén, sumando un total de siete robos esclarecidos.

Las joyas y objetos recuperados fueron devueltos a sus propietarios legítimos. Los detenidos, de nacionalidad georgiana y con edades de 32, 37 y 54 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad de Antequera (Málaga), decretándose el inmediato ingreso en prisión de todos ellos. La policía continúa investigando para esclarecer más delitos que podrían estar relacionados con estos individuos.