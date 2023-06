Heridos cinco mossos al intentar evitar una fiesta rave en Ivars de Noguera

Cinco agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos leves este domingo cuando intentaban evitar la realización una fiesta ilegal cerca al pantano de Santa Anna, en el municipio de Ivars de la Noguera (Lleida).

Al parecer, un camión con dos ocupantes embistió un coche patrulla de los mossos para "apartarlo del camino", y los agentes detuvieron a ambos ocupantes. Tras ser arrestados e identificados, un grupo de personas salió de un tercer vehículo y se "abalanzó" sobre los agentes.

Esto provocó que cinco de ellos resultaran heridos y que uno de los detenidos consiguiera huir. Según han detallado fuentes policiales, después del incidente algunos agentes "pudieron seguir con el servicio", pero otros se vieron obligados a "coger la baja" debido a las lesiones.

La policía mantiene una investigación abierta y ya tiene identificados a varios de los participantes en la fiesta, aunque todavía falta para localizar a los organizadores.

Control de acceso

Desde el viernes los mossos comenzaron a realizar controles en la zona cuando detectaron una "afluencia anormal de vehículos pesantes que se desplazaban de municipio en municipio". Este mismo lunes han desplegado un dispositivo especial para evitar que accedan más vehículos al recinto y controlar las salidas.

La Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña ha denunciado los hechos y ha prometido represalias contra los organizadores de este tipo de eventos no autorizados. "Las consecuencias de no poner manos a la obra con las rave de todas partes el territorio. Esta vez en Ivars, un camión se ha saltado el control embistiendo a nuestros compañeros. Velaremos por que estos hechos no queden impunes", ha advertido USPAC.

700 personas en una rave ilegal

En febrero otra rave ilegal congregó a unas 700 personas en Sarral, un paraje del municipio tarraconense. La fiesta se saldó con dos detenciones por agresión a un agente al intentar saltarse un control policial.

Además, las autoridades también incautaron diverso material destinado a la fiesta y sancionaron a cinco personas tras dar positivo en pruebas de consumo de alcohol y drogas.