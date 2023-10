Hace su propio 'Cluedo' para resolver un asesinato y se hace viral en redes: "Necesito ayuda"

"Llevo un rato dudando si publicar esto pero como nadie me hace caso y necesito ayuda, allá voy. Ayer mataron al tío que sale en esa foto y no se sabe por qué. La cosa es que hace unos días yo le compré esa cómoda, y os voy a contar qué había dentro y quién creo que lo ha matado", publicó un usuario en Twitter adjuntando la foto del anuncio en la que aparece el supuesto fallecido.

El usuario es Juanjo Ramírez, guionista y director que ha logrado recrear un hilo en Twitter que ha dejado a todos intrigados. Descifra el asesinato de un hombre que le vendió una cómoda en Milanuncios. La historia ha sido todo un éxito y se ha viralizado en redes sociales.

Al comienzo del hilo revela el por qué sabe que el hombre muerto es el mismo que le vendió la cómoda. En estas imágenes de la noticia se puede ver que es la misma casa. Y además, sus iniciales coinciden". Agrega que en uno de los cajones encontró una nota con el número 49773993.

"La cosa es que me he puesto a mirar todo lo que vendía ese tío y he podido reconstruir más o menos lo que ha pasado. Por ejemplo, subiendo el brillo de esta foto se pueden leer algunos de los mensajes recibidos. De entrada no parecen decir mucho, pero son importantes", explica en el hilo en redes.

Después comenta que en ese piso "viven tres personas". "Se ve claro en las fotos de esta nevera que también tenía en venta, donde hay un horario de limpieza dividido entre los tres: Marcos (el fallecido) y dos chicos llamados Álex (Álex Carmona y Álex Ruiz)".

"Catalina es la novia de uno de sus compañeros de piso (Alex Piso Nuevo). Mi teoría es que Marcos y Catalina tenían un romance, y que el emoji del gato es simplemente una forma discreta de guardarla en la agenda: 'gato -> cat -> Catalina", detalla . "Y tengo pruebas de que Catalina es la chica que aparece reflejada en la televisión. Fijaos que en su valoración hace mención a un reloj que también ha comprado. Y mirad cómo es el reloj que ha vendido ese usuario", muestra que es de colores.

Juanjo asevera que "Catalina y Marcos estaban comprando las maletas con la idea de fugarse juntos". "Veréis que hay algunos anuncios donde se aprecia la urgencia de Marcos de venderlo todo. Y lo que también intuyo, por este otro mensaje, es que el compañero de piso les había pillado. De hecho les pilló de la misma forma que nosotros, al mirar las fotos de Milanuncios", esgrime en redes.

"En resumen: el agendado como 'Alex Piso Nuevo' se enteró de que su compañero de piso estaba liado con su novia y lo mató con un cuchillo de la cocina. Mi duda ahora es: ¿Quién es 'Alex Piso Nuevo', novio de Catalina y supuesto asesino? ¿Carmona o Ruiz? ¿Y cuál es en la foto? Si conseguimos resolver eso, habremos resuelto el caso. En el perfil de Marcos hay más objetos en venta y seguro que hay más pistas escondidas. ¿Me ayudáis a terminar la investigación?". Entonces pide la colaboración de los usuarios.