Hablan los testigos que rescataron a los migrantes de Cádiz: "En un minuto ya había uno boca abajo"

Cuatro migrantes fallecieron el pasado miércoles en la costa de Cádiz tras ser arrojados al agua desde la lancha en la que viajaban 35 personas. Las imágenes del momento son escalofriantes. Fueron obligados a lanzarse al agua cuando michos no sabian ni nadar. Varios testigos vieron la escena desde la costa con impotencia. No se lo pensaron dos veces y acudieron a rescatarles explican cómo vivieron el momento del trágico suceso en la costa entre San Fernando y Chiclana.

"Llegó mi hijo con la zodiac y fuimos a por uno que estaba boca abajo. Fue alucinante", rememora Franciso Javier González, que trabaja como gerente de una escuela naútica. Añade que "fue un minuto, minuto y medio" y no paraban de pedir auxilio: "Todos me llamaban y ya iban para abajo". González evidenció que muchos ni sabían mantenerse a flote: "No sabían chapotear".

Esa circunstancia unida a que iban abrigados con cazadoras, pantalones y botas les dificultaba moverse por el agua: "En la corriente se iban para abajo".

15-20 minutos reanimando a los migrantes

Otro de los testigos en las inmediaciones de la playa de Camposoto y el caño de Sancti Petri, donde fueron arrojados los 35 migrantes, era Jorge Acedo. "Estuvimos, no sé muy bien cuánto tiempo, quince o veinte minutos haciendo la maniobra de reanimación". Asegura que algunos sufrían hipotermia: "Había tres o cuatro que estaban en muy malas condiciones". Y revela que tuvieron suerte de no perder la vida: "Se salvaron porque no era su día".

En la lancha viajaban 35 migrantes, seis de ellos menores de edad. Hay cuatro fallecidos y tres personas permanecen en el hospital. Los vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que ocurre. Es lo que lamenta Ana Rosado, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: "El método que están utilizando últimamente es el no acercar a la orilla, si no lanzar a las personas a pocos metros de la costa con las consecuencias de una muerte anunciada. Sobre todo con personas que no saben nadar".

Rosado denuncia que usan esta táctica y con cualquier tipo de embarcación. Por eso, piden establecer vías legales y seguras para estas personas, entre otras muchas soluciones. "La solución sería tener un puesto fijo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil", argumenta Pepe, un vecino de la zona, y sentencia: "Sería bastante bueno para ellos y para nosotros".

De momento. en las últimas horas, la Guardia Civil ha estado vigilando la zona y evitar que se vuelva a repetir el suceso.