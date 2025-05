La 'generación muda' y su "fobia" a hablar por teléfono: "Me gusta más escribir que hacer llamadas"

A pesar de vivir con el móvil en las manos, evitan las llamadas telefónicas. La mayoría de jóvenes forman parte de la 'generación muda'. Lo hemos comprobado, salimos a la calle a preguntar y la respuesta más común es: "soy mucho de audios", "mensajes de voz, más cómodo", "prefiero escribir o enviar un audio", "da pereza".

El 75% de los jóvenes entrevistados en el estudio 'Generation Mute, Millennials Phone Call Statistics', aseguran que les parece una "intromisión en la vida cotidiana que consume mucho tiempo".

Comunican de otra manera

Es curioso, cuanto más conectados parecemos estar, más nos desconectamos. Las nuevas generaciones a pesar de crecer en plena era digital, no han desarrollado el hábito de hablar por teléfono durante su infancia o adolescencia. Ángeles Franqueira, psicóloga, lo justifica: "Es algo que no han practicado, ellos se han criado comunicándose de otra manera. No es que no se quieran comunicar, es que lo hacen de otra forma".

Es una realidad que los mensajes y las notas de voz han desbancado a las llamadas, pero, ¿cuál es el motivo que se esconde detrás?. Un joven contesta explicando que se trata de vergüenza, incluso hace referencia a la ansiedad y de "no saber responder a la situación". Aunque afirma que las llamadas "son necesarias". Precisamente Ángeles argumenta que les supone "una invasión de la intimidad, en la que no pueden controlar los tiempos", como sí se hace a la hora de contestar mensajes o audios. Una carencia con solución, los expertos insisten en enseñar habilidades comunicativas.

¿Qué es la nomofobia?

De media, ojeamos la pantalla del teléfono entre 50 y 80 veces al día, según un estudio de ING. No es de extrañar porque la mayoría de la población (un 70%) sufre nomofobia: miedo a estar sin el teléfono. Desde que nos levantamos hasta que volvemos a la cama. Incluso hay quien duerme con el teléfono. El 35% de los españoles recibe notificaciones hasta el mismo momento en que se va a dormir.

