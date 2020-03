Tres frases de Fernando Simón para 'vacunarse' contra las noticias falsas sobre el coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dado en el Especial "Coronavirus Amenaza Global" de Antena 3 Noticias claves importantes para entender el contexto actual del coronavirus. Pide retavilizar y contextualizar los datos para comprender la situación, tranquilizar a la población y desmontar bulos que circulan por redes sociales.

-"Está afectando a personas frágiles, el coronavirus en general produce una enfermedad muy leve; en las personas jóvenes apenas supone ningún problema pero sí es cierto que es un problema mayor para personas frágiles y las residencias de ancianos nos preocupan".

-"La incidencia de la gripe cada semana período epidemico es de entre 100 y 500 por cada 100.000 habitantes. Ahora de coronavirus tenemos medio caso por cada 100.000. Es cierto que puede haber un problema porque este coronavirus tiene connotaciones asociadas a miedos y pánicos más grandes que las gripe pero si nuestros hospitales soportan la presión de la gripe deberían ser capaces de soportarlo, con problemas como todos los años, con sobrecarga, pero nuestro sistema es robusto para responder".

-"La gente tiene que entender que hay que enfocar datos de forma relativa. Hay 90.000 casos en el mundo, no en mi pueblo. Tenemos una letalidad no desdeñable pero que es bastante menor que la que tenemos en España entre los casos graves de gripe. No queremos que nadie se muera pero hay que entender la letalidad dentro de lo que es. Relativizar los datos, no por ponerlo en rojo y gritar 3 casos dejan de ser 3 casos".