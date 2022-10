Fernando Simón vaticina qué ocurrirá con la COVID-19 en las próximas semanas

Fernando Simón advierte de que los virus respiratorios empiezan ahora su "temporada preferida" por lo que es previsible que haya un aumento en el número de contagios de COVID-19. "Es muy probable que se produzca un repunte", explica a la vez que añade que como casi toda la población está vacunada la enfermedad tendrá, en principio, menos gravedad aunque eso "no quiere decir que no se den casos que necesiten hospitalización".

"En estos momentos no podemos valorar todavía si la situación será mejor o peor. Tenemos que ver cómo se distribuyen las diferentes variantes que van surgiendo constantemente y a partir de ahí tomar decisiones de como afrontar la pandemia" ha explicado Simón en las segundas jornadas científicas organizadas en Valencia por la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público y sobre ello Simón considera que es una forma de "protección de las personas vulnerables y de aquellos que no pueden elegir no utilizarlo. Un riesgo similar existe en un concierto masivo que en el metro, pero el metro lo tiene que coger mucha gente de forma obligatoria y a un concierto se puede elegir entre ir o no ir" dice.

Se inclina porque la mascarilla se mantenga "más cuando esperamos un incremento de la transmisión en las próximas semanas" aunque reconoce eso suponga una "molestia para los trabajadores, que las tienen que "llevar una jornada completa y no un ratito como los usuarios".