Fernando Abilleira, uno de los responsables en la NASA del rover Perseverance: "Ir a Marte es peligroso"

Fernando Abilleira vive pendiente de Marte y en estos días la actividad es frenética. Es uno de los responsables del proyecto de la NASA que lleva al rover Perseverance al planeta rojo. En una entrevista con Antena 3 Noticias cuenta detalles de la misión y reconoce que "viajar a Marte es peligroso". En la NaSA hablan de los "siete minutos de terror" a los que se enfrenta el viaje.

El proyecto comenzó en 2012

El ingeniero español Fernando Abilleira está volcado en un trabajo intenso que lleva desde 2012 en marcha. Así ha contado en una entrevista a Antena 3 Noticias los detalles de este trabajo y del camino que abre hacia una misión tripulada a Marte.

"Es mi tercer aterrizaje en Marte. Estoy ansioso de que llegue el momento, como todos mis compañeros porque llevamos trabajando en este proyecto desde finales de 2012, pocos meses después del aterrizaje del Curiosity en Marte. Han sido muchos años de trabajo, esfuerzos y ensayos, y el equipo está preparado".

"Yo soy el subdirector de operaciones de vuelo desde el lanzamiento hasta el aterrizaje y este equipo es el responsable de que todo el proceso y maniobras se ejecuten bien. Básicamente, asegurarse de que la misión va a aterrizar con éxito en la superficie del planeta rojo".

Hemos practicado muchas veces la fase de descenso y aterrizaje asumiendo que todo va a salir perfectamente

El momento del aterrizaje

"Ahora mismo estamos haciendo la conexión desde el control de emisión de la NASA. Aquí esperamos recibir la confirmación del aterrizaje sobre las 9:55 pm hora española del jueves. Debido a la pandemia, hemos tenido que expandir un poco la huella de nuestro equipo en este edificio y hay distintas salas, y están los encargados de cada sistema pero detrás hay un equipo muy grande que estará siguiendo con mucha atención todos los datos telemétricos que llegan de la nave para confirmar que las distintas secuencias durante la entrada, descenso y aterrizaje se están completando con éxito, como habíamos planeado".

“La fase de descenso y aterrizaje la hemos practicado muchas veces asumiendo que todo va a salir perfectamente, y hemos practicado también escenarios con anomalías pero una vez que entramos en la atmósfera marciana debido al desfase de la señal, debido a las grandes distancias que existen entre la Tierra y Marte este desfase es de unos once minutos y medio. Debido a eso no podemos controlar el vehículo en tiempo real, el vehículo tiene que llevar a cabo esas secuencias de descenso de forma autónoma y en ese momento en esta sala lo único que podemos hacer es observar esos datos que nos llegan en diferido para ir confirmando que todo ha funcionado correctamente."

"Es una misión fascinante"

"Estoy súper ilusionado, es una misión fascinante. Yo soy ingeniero, no soy científico, pero puedo entender por qué los científicos están tan interesados en visitar este lugar en Marte. El rover ha sido diseñado para investigar lo que es la habitabilidad del planeta rojo pero va bastante más allá: lleva un instrumental, el más sofisticado y potente que hemos llevado hasta ahora a Marte, y va a buscar evidencias de vida microbiana pasada en el planeta rojo. Pero lo que es único es que las muestras más significativas van a ser almacenadas en unos pequeños tubos, como tubos de ensayo, se van a depositar en la superficie, con el objetivo de que una misión en un futuro pueda ir a Marte, recogerlos y traerlos de vuelta a la Tierra.

Si encontramos pruebas de que ha existido vida deben ser irrefutables

Esto es fundamental porque si encontramos algún tipo de evidencia, o hacemos un hallazgo muy importante, pues para hacer un tipo de declaración de que hemos encontrado indicios de vida microbiana pasada en Marte, -vida que pudo existir hace unos 3000 o 3500 millones de años- necesitaríamos pruebas irrefutables. Aunque este rover tiene un instrumental muy complejo, y muy potente, no es realmente comparable a los laboratorios que tenemos aquí en la Tierra. Por eso necesitaríamos hacer análisis más detallados de esos posibles hallazgos.”

Las futuras misiones

“Estamos ya trabajando en una futura misión en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA) y sería una misión robótica también. Estamos hablando de mandar dos misiones no antes del 2026, una misión que llevaría un orbitador y una misión que llevaría un aterrizador, el cual llevaría un pequeño rover, que iría a recoger las muestras que va a capturar el rover Perseverance.

Suena a ciencia ficción pero esta misión va más allá de traer muestras, nos van a preparar para una posible misión tripulada al planeta rojo.

Esta plataforma de aterrizaje tendría también un cohete, y una vez que recoja las muestras el pequeño rover, las que va a depositar el Perseverance, se pondrían en el pequeño cohete que se lanzaría a la órbita marciana y ahí habría una nave esperando para recogerlas y traerlas de vuelta a la Tierra. Suena un poco a ciencia ficción y técnicamente hablando es un desafío pero esta misión va más allá de traer las muestras a la Tierra, también tiene instrumentos que nos van a preparar para una posible misión tripulada al planeta rojo.

De hecho tenemos un instrumento que se llama Moxie, que va a tomar lo que es el dióxido de carbono de la atmósfera y va a generar oxígeno, que permita respirar a los astronautas de esa futura misión y también puede ser usado como combustible. Además ha habido importantes colaboraciones internacionales, una de ellas española. De hecho llevamos un instrumento que se llama MEDA que es una estación meteorológica y esto va a ser muy importante para construir modelos atmosféricos que nos ayudarán a poder aterrizar una misión tripulada en Marte".

No hay billete de vuelta para Perseverance

"El rover no va a volver a la Tierra. Ha sido certificado para al menos 3 años terrestres aunque lo que es la misión principal está estimado que dure un año marciano que son dos años terrestres. Durante todo ese tiempo esperamos recorrer al menos 15 kilómetros de distancia y recoger por lo menos 20 muestras. Y algo muy interesante que lleva el Rover es que llevamos un pequeño helicóptero, un pequeño dron, de unos dos kilos de peso, con unas hélices de más de un metro y como la atmósfera marciana es muy fina, tiene muy poca densidad, las aspas tienen que girar muy rápido, unas 5 o 6 veces más rápido que las de un helicóptero en la Tierra. Este experimento es muy interesante porque si funciona sería la primera vez que volamos un helicóptero, sería el primer vuelo a motor controlado en otro planeta. Sería un avance tremendo sobre todo porque un helicóptero nos daría la posibilidad de investigar otras zonas a las que ahora mismo no tenemos acceso como cuevas, acantilados… lugares a los que no puede llegar un rover”.

En la Perseverance viaja la Humanidad y cuando llegan las imágenes a este centro de control es increíble

¿Estamos solos en el Universo?

“Hemos hecho todos los test posibles que podemos hacer en la Tierra. Tenemos planeados cino. Van a ser vuelos cortos aproximadamente de un minuto, o minuto y medio, a una altura de a lo mejor cinco, hasta diez metros quizás, y lo cierto es que hemos hecho todo lo posible para que la misión tenga éxito".

“Mi meta personal es traer estas muestras que podrían responder a muchas preguntas: si estamos solos en el Universo, cuál es nuestro lugar en el Universo, y ya más a largo plazo me encantaría poder contribuir a mandar la primera misión tripulada al planeta rojo. Pero algo que siempre destaco ésta no es solo una misión de la NASA o de EEUU sino que cuenta muchas contribuciones internacionales. En la Perseverance viaja la Humanidad y cuando llegan las imágenes a este centro de control es increíble pensar que ningún ser humano ha visto antes imágenes como ésas así que espero que nos acompañéis en este viaje de descubrimientos”.

“Espero que todo el mundo pueda seguir este evento que va a ser trasnmitido en directo desde la televisión de la NASA (y que podrás seguirlo en la página web de antena3noticias en directo online pinchando aquí.) y por primera vez se podrá seguir en español, y es una oportunidad muy buena para inspirar a la gente joven a seguir sus sueños”.

“Lo cierto es que ir a Marte es muy peligroso. Hay muchos riesgos, obviamente riesgos calculados. Por ponerte un ejemplo, el Perseverance va a llegar a la atmósfera marciana a una velocidad de unos 20.000 kms/hora, 6 kms/segundo. Son velocidades tremendas y en menos de 7 minutos tiene que reducir esa velocidad utilizando un paracaídas supersónico, y una fase propulsora de descenso, a menos de 3 kilómetros por hora. Es una misión muy arriesgada. A mí me encantaría poder ver Marte en persona, por supuesto, pero mi objetivo es estar en la Tierra colaborando a poder mandar una misión tripulada en un futuro”.

El punto de aterrizaje en Marte

“Hemos elegido para aterrizar el cráter Jezero, de unos 50 kms de diámetro. Yo soy ingeniero pero entiendo la fascinación que tienen los científicos por este cráter . Sabemos que hace unos 3000 millones de años aproximadamente había un lago en el interior de este cráter y todavía se puede ver lo que es un antiguo cauce de un río que desembocaba en este lago. Ahora solo se pueden observar las capas sedimentarias, pero desde la órbita marciana podemos incluso ver lo que era una antigua desembocadura del río, en el interior del lago. Los cienfíficos están muy interesados en analizar todos los materiales que están en esta zona porque piensan que hay altas posibilidades de que si existió algún tipo de vida microbiana en el pasado, este sería un lugar idóneo para encontrar restos (…) Esperamos que el Perseverance nos ayude a contestar a esa pregunta”.