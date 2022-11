Huelga de médicos en Cantabria y paros en Madrid por las condiciones precarias de los sanitarios

Los médicos de Atención Primaria de toda España no son suficientes para atender a los pacientes como se merecen. Adoran su profesión, dicen, pero odian su trabajo. Faltan 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras y además en cinco años se jubilan el 30% y el 20% de estos profesionales respectivamente.

Faltan médicos y aumentan las multipatologías

Si hablamos de salarios, según la ficha retributiva del Ministerio de Hacienda, en 2012 el sueldo base estaba en 1.109 euros más el complemento de destino de 968 en total un médico de categoría A1 cobraba 2.077 euros mensuales. Diez años después el sueldo base ha aumentado en 242 euros al mes. 1.238 sueldo base más complemento de destino de 1.081 igual a 2.319 euros mensuales. También en los últimos diez años se han fugado unos 18.0000 doctores que se han formado en nuestro país. Por ejemplo en Alemania un médico no especialista cobra 4.938 euros al mes y nunca haría una guardia de 24 horas como deben hacer en España, como mucho su jornada extra es de nueve horas.

Fuga de médicos formados en España

Muchos profesionales sanitarios aseguran estar al borde del colapso. Por eso, mañana en la Comunidad de Madrid y Cantabria los médicos de Atención Primaria irán a la huelga.

En Madrid protestarán por un plan recientemente aprobado para abrir los Puntos de Atención Continuados, antiguos SUAPs. Se han abierto 79 servicios con una plantilla de 40 médicos. Los médicos de familia que podrían trabajar como voluntarios no se están presentando para hacerlo. Es un trabajo de tardes, fines de semana y festivos. Sería un complemento de entre 300 y 500 euros para cada uno de ellos, pero por el momento, en los diez días que llevan abiertos estos centros, no se están cubriendo las plazas de médicos. Muchos PAC están cerrados u otros se abren con enfermeras y celadores. Denuncian que no se consigue formar el equipo mínimo de tres sanitarios; médico, enfermera y celador y que les desplazan a cientos de kilómetros dejando cerrados algunos PAC para completar otros. Nuria Fernández de Cano, la Gerente Adjunta de Atención Primaria responsable de este plan dimitió el viernes pasado.

Los médicos de Urgencias Extrahospitalarias hablan de caos organizativo

En Cantabria el principal sindicato de sanidad CSIF ha denunciado que en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2023 no hay dinero suficiente para cumplir con los acuerdos de sanidad firmados en 2019. Se han reunido con los representantes de la Consejería durante varios días de la semana pasada, pero no han llegado a ningún acuerdo. Por eso plantean una huelga para mañana que se cubrirá con servicios mínimos de un médico, enfermera y celador en la que se atenderán las urgencias médicas y no se darán citas para próximos días.