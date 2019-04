Expulsado de España el alemán que intentó matar a la actriz Sara Casasnovas

Nunca dejó de amenzarla, Casasnovas cuenta: "Unas fotografías mías que han salido en Internet con una mordaza puesta, una caja que he recibido en el teatro con fotos mías, con fotos de vírgenes, de muertos...".

Arndt Meyer llegó en 2009 al teatro con una obsesión: matar a Sara Casasnovas. Le disparó con una ballesta apuntando a la cara, pero un compañero evitó que alcanzara su objetivo.

En el juicio dijo que la amaba y fue condenado a 8 años de cárcel. Un tiempo en el que la actriz no ha vivido tranquila: "Le concedieron un par de permisos el año pasado y no me notificaron nada".

En octubre se descubrió en su celda un álbum con fotos de Sara y de 7 actrices más. El lunes cumplió su condena y ha sido expulsado a Alemania. La policía le considera una amenaza grave.

Interpol controlará a partir de ahora sus movimientos para que no pueda ni acercarse ni comunicarse con su víctima.