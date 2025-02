El exconcursante de GH Ismael Beiro, acusado de estafa mientras se postulaba para ser alcalde de Cádiz

Su exasesor desveló en “Ahora Sonsoles” que durante la campaña le encargó una marioneta por valor de 18.000 euros y no pagó por ella, y una espectadora asegura que también le debe otros 500 euros por la promoción de unas gafas

Ismael Beiro, conocido por ser el primer ganador de Gran Hermano, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras su fallida candidatura a la alcaldía de Cádiz en 2023. En el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, Jesús Toledo, quien fue socio de Beiro en su campaña electoral, ha revelado que el exconcursante le debe una considerable cantidad de dinero relacionada con los gastos de dicha campaña.

A Beiro no le salieron sus planes como quería. Su sueño era ser alcalde de Cádiz, la ciudad que lo vio nacer, y su carrera parecía prometedora; sin embargo, sus conciudadanos no estaban por la labor de secundar sus ideas. Los resultados de las elecciones no fueron favorables, y su partido fue uno de los que menos votos obtuvo, quedándose sin representación en el Ayuntamiento. Este revés electoral ha llevado a Beiro a enfrentar nuevas dificultades, especialmente en el ámbito financiero.

Una marioneta que nunca llegó

Toledo era su mano derecha, el encargado de diseñar la campaña de Beiro. Había ideado un enfoque innovador que incluía el uso de una marioneta para atraer la atención de los jóvenes gaditanos. La idea era que esta marioneta representara a diferentes familias y planteara problemas cotidianos, con Beiro como la solución. Sin embargo, el proyecto no se desarrolló como se esperaba. La marioneta, encargada a una empresa del Reino Unido, quedó atrapada en la aduana, y Beiro se negó a asumir los costos de liberación de la mercancía, según su exasesor.

Jesús Toledo ha reclamado a Beiro un total de 18.000 euros por los gastos incurridos en la campaña. Según Toledo, esperaron un pago que “nunca llegó”. De hecho, añade, “aún hoy sigue diciendo que él ni encargó nada ni pidió nada”, y advierte de tener un as en la manga: “las conversaciones están registradas". A pesar de la situación, Toledo ha decidido no llevar el asunto a los tribunales, ya que considera que sería un proceso largo y costoso.

Toledo también ha expresado su frustración al afirmar que Beiro vio la marioneta en persona y cuestionó su valor. "Él sabía lo que valía, hicimos un presupuesto y acordamos avanzar la mitad de su valor para evitar cualquier complicación", explica el exsocio, visiblemente molesto por la falta de pago.

Otro posible caso de estafa

Tras la denuncia pública, una espectadora se puso en contacto con el programa para desvelar una nueva estafa. Según cuenta, Beiro decidió emprender una nueva aventura empresarial: la creación de una línea de gafas con una óptica.

La denunciante, distribuía sus gafas en diferentes ópticas y las promocionaba en las redes sociales, regalándolas a rostros de lo más televisivos como Irene Rosales, Máximo Valverde o King África. Ismael quería llegar a todos los públicos y por eso, contacta con ella. Asegura que el exconcursante, al ser ella propietaria de una imprenta, le encarga la realización de un logo y los folletos del proyecto. Y como en el caso de las marionetas, no pagó por ninguno de ellos, dejando a deber 506 euros.

De un reality a la realidad

Beiro saltó a la fama en el año 2000. Se embolsó 120.000 euros al ganar el conocido reality. Durante varios años, participó en numerosos programas y concursos y siguió ganando mucho dinero. Su caché era elevadísimo. Sin embargo, en 2002 un accidente de moto casi acaba con su vida: a día de hoy sufre secuelas como la falta de olfato o la inmovilidad de uno de sus pies. Tras superarlo, decide formarse y completa un máster en dirección de empresas audiovisuales y ha publicado un libro sobre trading, al considerarse un experto inversor en bolsa. Después de encadenar varios proyectos empresariales, Beiro es hoy propietario de un bar en Cádiz.

Este episodio ha puesto de relieve no solo las dificultades que enfrenta Ismael Beiro en su carrera política, sino también las complicaciones que pueden surgir en el ámbito de la publicidad y la promoción electoral. Por ahora, no ha sido posible hablar con él sobre este controvertido asunto. Tras su frustrada experiencia política continúa al margen del foco mediático.

