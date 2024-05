Estas son las razones para no regalar un teléfono móvil por la Primera Comunión

Nos encontramos en plena época de celebraciones de Primera Comunión y eso trae consigo que muchos expertos alerten de los regalos que se le hace a los niños. Educadores y expertos han enumerado una lista de razones que ponen en riesgo regalar este dispositivo.

Y, ¿por qué consideran que no es lo acertado? Pues, entre otros factores, porque no es la edad adecuada, no es necesario o porque dificulta el pleno desarrollo.

A los ocho o nueve años es cuando los niños reciben este Sacramento. Una edad que los expertos consideran muy temprana para que el niño o niña tenga un teléfono móvil. Contar con un terminal de este tipo supone no solo responsabilizarse del estado del mismo sino también realizar un correcto uso.

De la misma manera, hay quienes están en contra de regalarle al menor un móvil porque eso implicaría que cambie sus rutinas y distraerlo. En concreto, lo que sucedería es que opte por dedicar más tiempo a navegar por la red, escuchar música, jugar a sus aplicaciones que a salir a la calle, jugar con los amigos o estudiar.

La excusa de la Primera Comunión como detonante para regalar un móvil se suma a tres argumentaciones que manifiestan las familias para justificar la compra: poder comunicarse, geolocalizar y evitar el aislamiento de sus amistades que ya tienen móvil.

"Si analizamos cuáles son esas necesidades, en calidad y si realmente son necesidades, manías, costumbres o vicios, veremos cómo hay soluciones alternativas. La presión social no debe ser tampoco un factor que influya, se trata de nuestros propios hijos, de su bienestar y de nuestra responsabilidad", afirman los expertos.

Tener una adopción muy temprana del móvil no supone, salvo casos muy concretos, una ventaja vital fundamental ni una mayor adquisición de competencias digitales. "Cuando a una persona tan joven se le entrega un móvil se le está invitando a su uso y posibilitando su abuso. A esas edades tan tempranas los aprendizajes fuera de la red son muy importantes y quizás irreemplazables", concluyen los educadores.

Y si finalmente el regalo de la Comunión es un móvil, los padres deberán vigilar que el niño cumple con todo lo acordado y será necesario que se sienten con el menor para explicarle los peligros que existen por subir fotografías personales a las redes sociales, a dar información familiar, a relacionarse con extraños mediante la Red y muchas otras situaciones que pueden darse si no se hace un buen uso del dispositivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com