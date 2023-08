Estas son las combinaciones de letras para las nuevas matrículas de la DGT

La matriculación de los vehículos combina cuatro números y tres letras, que van en orden alfabético y secuencial. De esta manera, se puede saber qué vehículos son más nuevos, los que cuenten con las últimas combinaciones posibles, y cuáles no.

Este sistema de matriculación no ha sido siempre el mismo. Y es que hasta el año 2000 las matrículas acababan con las dos primeras letras de la provincia en la que ese coche se había registrado.

Al ser una combinación de letras por orden alfabético, llegará un momento en el que se acabe y ya no queden combinaciones posibles. Aunque por el momento no hay que alarmarse, pues se estima que no se dará este problema hasta el próximo año 2053. De esta manera, aún quedan 20 años en los que la DGT puede pensar en una nueva formar de matricular los vehículos.

¿Cuándo llega la nueva combinación?

Hasta septiembre, no se podrá ver en España la nueva combinación de letras en las matrículas de los vehículos.

La última matrícula que se ha visto por el momento lleva las letras 'MJT' y, según fuentes expertas en el tema, la última letra se cambiará cada semana.

En este mes de agosto se espera que se estrenen los nuevos grupos 'MJW', 'MJX', 'MJY' y 'MJZ'. después, cuando llegue septiembre, los nuevos vehículos llevarán 'MKB'.

Hay letras prohibidas en las matrículas

A pesar de que las letras son finitas, la DGT ha prohibido el uso de algunas en las matrículas.

Las cinco vocales (A, E, I, O, U) y 'CH', 'LL', 'Ñ' y 'Q' están vetadas de aparecer en las combinaciones de las matrículas. El motivo es simple: esas consonantes pueden dar error a la hora de leerlas y las combinaciones no pueden dar lugar a palabras mal sonantes, de ahí que el uso de vocales no se permita.