Atacan con varios cóctel molotov al inmueble que albergará el centro para menores migrantes en Monforte, Lugo

La parte del comedor quedó destrozada y el resto del edificio está afectado por el humo.

Migrantes caminando en la frontera de EEUU con México Europa Press

Tania Taboada
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional investigan el ataque con varios cóctel molotov contra el edificio que albergará el centro de la Xunta de Galicia para acoger a menores migrantes en el municipio lucense de Monforte de Lemos.

Los hechos han ocurrido sobre las tres de la madrugada de este sábado cuando la bomba incendiaria de fabricación casera fue arrojada al interior desde una de las ventanas del inmueble.

Como consecuencia, la parte del comedor, que fue donde se produjo el incendio, quedó destrozada ocasionando numerosos daños materiales y el resto del edificio está afectado por el humo.

El alcalde de Monforte, José Tomé, ha condenado el ataque y ha convocado una junta de portavoces el próximo lunes, a las 9.00 horas, para valorar los hechos.

Hasta el punto del incidente se desplazaron de madrugada los bomberos y agentes policiales y durante esta mañana la Policía Científica para analizar el perímetro y recabar pruebas.

En concreto, el bajo está ubicado en el edificio residencial Francisco Suárez que Prodeme tiene en el municipio de Monforte y el suceso ocurre una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con 80 plazas.

La titular del departamento también ha condenado "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que la Policía Nacional continúe con la investigación y "aclarar cuanto antes" lo sucedido.

