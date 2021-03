La emotiva carta de un paciente con coronavirus a sus médicos antes de morir

Desde que se detectó el primer caso de pandemia del coronavirus han muerto en España 72.258 y se han contagiado 3.183.704 personas. La ocupación hospitalaria a día de hoy es de 1.641 pacientes ingresados, 424 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que ayer sábado los hospitalizados eran 1.568 y había 435 pacientes ingresados en UCI.

Durante este año, los mensajes de despedida se han sucedido de forma inevitable. Cartas y notas de agradecimiento a los sanitarios que han salvado la vida a miles de personas.

La última de estas cartas que se ha hecho pública es la de un médico jubilado vecino de la Región de Murcia que ingresó en la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) de la Arrixaca por coronavirus y días más tarde murió.

Su familia repasó las notas y mensajes que el fallecido tenía en su móvil y encontró una carta que el paciente había escrito para agradecer su trato, explica 'La Opinión de Murcia'.

Lee aquí la carta completa

"Soy Fernando José Hernández Nodarse, médico jubilado de 78 años, murciano por adopción voluntaria y residente en la ciudad, actualmente ingresado en este maravilloso hospital murciano, en mi opinión uno entre los cinco mejores del país.

Es sabido cómo gusta a algunos sectores de la población, y sobre todo de la política, hacer la crítica mordaz y malintencionada de lo público, y las facilidades que existen y les favorecen en los medios actualmente. Por eso creo que es nuestra obligación desde los medios con una visión más real de nuestra sociedad, frenar el efecto perjudicial de estas críticas en la población, contando simplemente la verdad, sobre todo en el caso de nuestra atención médica en general y especialmente la hospitalaria.

A lo largo de mi vida profesional he trabajado en múltiples centros del país y fuera de él, y puedo asegurar que la atención médica, de enfermería, de auxiliares de todo tipo en este hospital es excelente y excepcional teniendo en cuenta el estado de alarma en que nos encontramos, que es muy parecido a un estado de guerra, con una presión asistencial que ha venido creciendo exponencialmente durante casi ya casi un año. En estas condiciones, sin el descanso y la tranquilidad necesarias y sin mucho reconocimiento público de su labor, no es nada fácil mantener el ritmo de trabajo actual e imprimirle a este hasta en los más pequeños detalles el toque personal, de afecto, comprensión, ternura y solidaridad, como hacen los hombres y mujeres de este centro turno a turno, no importando las horas que dure éste. Creo que esto, además de nuestro agradecimiento y reconocimiento personal que expresamos de viva voz cada vez que se tercia, merece el reconocimiento y homenaje público. Los murcianos deben conocer que esta maravilla de centro sanitario está gestionado por ellos mismos, en su gran mayoría murcianos, que los murcianos son capaces de crear, sostener y mejorar cada día con su trabajo, algo que debe ser orgullo nuestro a nivel nacional, porque no son muchos los centros sanitarios del país que cuentan con este altísimo grado de atención sanitaria... y humana.

Sirvan estas humildes letras para felicitar y abrazar el corazón de este hospital, que es su gente, todo su personal, e instarles a seguir dando todo de sí en los esfuerzos por recuperar al salud de nuestro pueblo, a no desfallecer ante la adversidad como han hecho hasta hoy y en demostrar al país, a Europa y al mundo de lo que es capaz esta región, Murcia".