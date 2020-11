Piropos "al revés", la polémica campaña de El Verger para concienciar a la población sobre el machismo

La última iniciativa de El Verger, en Alicantem ha desatado polémica en el municipio. El objetivo del consistorio era elaborar una campaña organizada para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de género del próximo 25 de noviembre. Sin embargo, lo que parecía una buena idea ha terminado por despertar el recelo de los vecinos.

El Gobierno local, a través de la Concejalía de Cultura, ha elaborado carteles con expresiones que retratan el mal gusto de los piropos. El edil de cultura, Miguel Pou, y la propia artista encargada del diseño, Vero McClain, han defendido la acción artística porque mantienen que sirve para hacer reflexionar sobre el machismo y "para mostrar la cosificación que se ejerce hacia la mujer".

Debate en la calle

Sin embargo esta propuesta no parece convencer a los ciudadanos de El Verger que no han dudado en mostrar su desacuerdo. Para algunos, mensajes como "Preciòs, jo a dieta i tu amb eixe tros de xorro" (Precioso, yo a dieta y tu con ese pedazo de chorro) o "Guapetón yo tan mojada y tú con semejante paraguas", son "asquerosos", otros consideran que "el pueblo está para gobernarse y no para estas tonterías".

Campañas con impacto social

Desde la oposición tampoco han tardado en criticar la decisión advirtiendo que muchos padres se han quejado porque sus hijos pueden leer unas expresiones que son "desagradables" e "incómodas". A pesar de todo, el alcalde Ximo Coll, ha destacado que las campañas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de género, deben servir para concienciar y tener impacto en la sociedad.