El testimonio de la mujer quemada con sosa cáustica junto a su hija en Girona: "Hasta que no lo ha hecho..."

La mujer que este domingo fue agredida con sosa cáustica junto a su hija de 5 años por un hombre que se ha dado a la fuga relata desde la cama del hospital Vall d'Hebron lo sucedido.

Ana asegura que conoció a este hombre a través de la niñera de sus hijas. "Me acosaba mucho. Siempre me decía que si no estaba con él me iba a quemar y a sacar los ojos. Hasta que no lo ha hecho...hasta que lo ha conseguido".

Ese día, cuenta que había estado a las seis de la mañana tirando piedras a su ventana: "Habían venido mis padres a pasar el fin de semana. Le dije que se fuera y se marchó. Ellos estaban muy asustados". Sin embargo, solo dos horas después regresó a la puerta de la vivienda en Sant Feliu de Guixols y es cuando se produjo el fatal suceso. El hombre, de 45 años, se ha dado a la fuga.

"Bajé con una palo y estaba en las escaleras. Me eché sobre mi hija y él me echó la botella encima. "Nos ha quemado a mí y a la niña. Ahora tengo la cabeza y el cuerpo quemado y no veo por un ojo. Si llego a saber que llevaba algo no bajo".

"Gracias que no pilló también a la notra niña de dos años", aseguraba la abuela de las niñas en declaraciones a Antena 3 Noticias.