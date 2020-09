El mensaje de una sanitaria de Vallecas a Fernando Simón tras sus fotos buceando en Mallorca: "No nos hemos ido de vacaciones como otro"

Ana Giménez, médico de atención primaria del Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), ha explicado en Espejo Público la carta que han firmado más de 400 facultativos para pedir a la consejería de Salud medidas urgentes que eviten un nuevo colapso sanitario en plena segunda oleada de coronavirus.

La sanitaria ha explicado que el Hospital de Vallecas tiene 270 camas y "en estos momentos hay más de 180 ocupadas por pacientes COVID", además ha indicado que "la UVI del hospital de Vallecas tiene solamente 7 camas y en estos momentos tenemos 9 pacientes críticos lo cual quiere decir que está ya desbordada".

Ante esta situación Giménez denuncia que " todas las patologías que no son COVID están necesariamente relegadas, porque la COVID nos come y eso no esta ocurriendo en todos los hospitales de Madrid".

Además en la carta se alza la voz para pedir "en una declaración responsable y pidiendo exclusivamente poder atender de una forma adecuada a la población" una actuación activa de información a la población porque "la población está muy agresiva hacia los centros de salud porque piensan que están cerrados. Los centros de salud están con sus fuerzas absolutamente al límite, absolutamente desbordados", ha remarcado Ana Giménez.

"No nos hemos ido de vacaciones como otro"

La sanitaria insiste en que los médicos están "desbordadísimos con toda la asistencia al COVID y con temas que no nos corresponden." Además sin citarlo directamente ha hecho alusión a la polémica por las fotos de Fernando Simón buceando en Baleares durante sus días libres.

"Los pacientes solo ven una puerta cerrada y por ello los trabajadores de los centros ante la falta de comprensión de la población tienen que colgar estos carteles para decirles que estamos ahí, que no nos hemos ido de vacaciones como otro".