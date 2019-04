El hijo de Ana Orantes recuerda el caso que marcó el cambio de mentalidad sobre la violencia machista

Ana Orantes fue asesinada el 17 de noviembre de 1997 por su exmarido. 20 años después, su hijo pequeño compartes estos días en redes sociales ese testimonio que hizo cambiar la percepción de la violencia machista a la sociedad española.

Su madre no sólo se separó de su maltratador, también denunció parte de las cuatro décadas de maltrato en un programa televisivo: "Venía borracho, me daba una paliza, no una guantada, una paliza. Me cogía de los pelos, me daba contra la pared y me ponía la cara así...". Y hace gestos para dar idea de la hinchazón producida por los golpes. Su hijo nos dice que "hubo algo que dijo mi madre fue lo que a él no le gustó, no negaba que le había pegado, que había tenido una vida mala...".

Tenía 60 años y la sentencia le había impuesto vivir con su maltratador. El juez decía, lo recuerda su hijo: "Yo no puedo separar a este hombre y a esta mujer, ¿es que no estás viendo cómo está sufriendo por ti?".

Trece días después de la entrevista Ana Orantes fue asesinada: "Vi a mi familia, a mi sobrina allí llorando, qué ha pasado, intenté abrir corriendo, no me dejaban entrar... allí, una manta, tapado...".

José Parejo, el asesino, fue condenado a 17 años de cárcel por rociar con gasolina y quemar a su exmujer. Murió de un infarto cuando estaba a punto de cumplir 6 años en prisión.

El caso fue un punto de inflexión en la sociedad española, clave para la reforma penal de 1999 y para la creación de la ley integral contra la violencia de género: "Yo lo único que diría a las mujeres es que denuncien".

Ahora el maltrato sí es una prioridad en la agenda política, aunque en lo que llevamos de año 39 mujeres han sido asesinadas y sólo 8 habían denunciado.