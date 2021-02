El Ayuntamiento de Barcelona cifra en 70.000 euros los desperfectos tras los disturbios por la detención de Pablo Hasél

Los disturbios causados tras las manifestaciones en contra de la detención del rapero Pablo Hasél han provocado en la ciudad de Barcelona daños por valor de 70.000 euros según el Ayuntamiento.

La alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, ha lamentado los disturbios y ha enviado un mensaje a los seguidores del rapero Pablo Hasél: La violencia no es el camino, los altercados no servirán para que salga de la cárcel, y por lo tanto no están justificados".

Colau, en una entrevista en Rac1 ha sostenido que la mayor parte de las manifestaciones fueron pacíficas y que obedecían a la "indignación general, compartida, de hechos muy graves ocurridos con Hasel", ante lo que ha pedido una respuesta política para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Graves incidentes en Barcelona

Los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad condal y en los momentos más tensos algunos lanzaron botellas, tumbaron señales y prendieron fuego a muchos contenedores, llegando incluso a calcinar algunas motos que estaban aparcadas en la calle. Llegaron incluso a saquear comercios y varias oficinas bancarias y se enfrentaron a los agentes.

Los Mossos respondieron con balas de foam, una joven ha resultado herida en un ojo, supuestamente, por el impacto de una de ellas.