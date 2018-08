El abogado de cuatro miembros de 'La Manada', sobre el robo con violencia de Ángel Boza: "La estupidez humana no tiene límites"

Agustín Martínez, abogado de cuatro miembros de 'La Manada', ha valorado en Espejo Público el nuevo ingreso en prisión de Ángel Boza después de que intentase robar unas gafas en un centro comercial y en la huida, presuntamente, tratase de arrollar a los agentes de seguridad.

"Alguien que está en el punto de mira de todo el país, que no se le ocurra otra cosa que entrar en un centro comercial a sustraer unas gafas, más allá de que haya salido de manera violenta o no, yo solo lo puedo resumir con eso: la estupidez humana no tiene límites".

Martínez ha reconocido que se siente "profundamente apenado" porque lo ocurrido "no es una buena noticia que alguien por el que se ha estado luchando durante mucho tiempo para que obtenga su libertad, pues desgraciadamente, por un incidente tan absurdo como este entre en prisión", ha dicho.

Tras reunirse con su, hasta el momento, cliente, Agustín Martínez ha trasladado que "él (Ángel Boza) indica que efectivamente no quiso atropellar a nadie, no golpeó a nadie, digamos que la huida tal y como se ha destacado no fue así, pero él reconoce ciertamente que la sustracción se produjo". Por ello ha añadido que "tocarle las palmas no se le han tocado" sino que "se le ha recriminado la acción".

Martínez ha insistido en todo momento en desvincular los "hechos de Pamplona", por los que los miembros de 'La Manada' han sido condenados a nueve años de prisión por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016, con lo ocurrido ahora. "No se habló de Pamplona, Pamplona nada tenía que ver ayer en lo que ocurrió en Sevilla".

Agustín Martínez ha reconocido que "para todos ha supuesto una enorme decepción" y ha defendido que "en unas circunstancias normales le puedo asegurar que era muy complicado entrar en prisión, pero también somos conscientes de que este asunto y esta persona no se encuentra en unas circunstancias normales".