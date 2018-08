El abogado de cuatro miembros de 'La Manada' "valorará" seguir defendiendo a Ángel Boza tras haber sido detenido de nuevo

Agustín Martínez, el abogado de cuatro miembros de 'La Manada' ha comentado en Espejo Público la detención de Ángel Boza por un sustraer supuestamente unas gafas de sol de un centro comercial y acometer con su coche contra los vigilantes de seguridad.

Martínez no ha querido avanzar si seguirá defendiendo o no a Boza y se ha limitado a asegurar que "se valorará". "Voy a esperar a ver cómo se han desarrollado los acontecimientos, a ver qué ha ocurrido y a partir de ahí tomaré las decisiones que estime pertinentes. Esto no es una cuestión personal, en la medida en la que puedan estar afectados el resto de las personas que forman parte de este grupo de amigos".

En este sentido ha insinuado que esta noticia podría haber enfadado al resto de componentes del grupo condenado a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016. " No hace falta ser muy perspicaz para entender que muy contentos no están con el hecho de que mañana pueda haber 200 ó 20 cámaras en los juzgados para ver como firman" ha dicho.

Martínez ha evitado valorar los hechos porque ha insistido en que "lo primero que hay que hacer es escucharlo y ver si la explicación es suficiente". Además, ha añadido: "Yo no soy su padre, no soy su hermano mayor, yo me limito a ejercer las responsabilidades de ser su letrado. Lo primero que tengo que hacer es escucharle".

Agustín Martínez, ve improbable que por estos actos le puedan revocar la libertad provisional a Ángel Boza. "Entiendo que bajo ningún concepto, porque no tienen nada que ver. Este procedimiento tendrá su correspondiente curso. Es posible que en una consideración de que esto fuera un robo con violencia pudieran dictar prisión provisional por este asunto, entiendo que remota, pero es una posibilidad".