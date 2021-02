Pablo Echenique anuncia que acudirá a las manifestaciones del 8-M "si las hay"

La ministra de Sanidad insiste hoy: no es momento para celebrar manifestaciones. Insiste Carolina Darias en que "no ha lugar", no sería coherente en medio de la pandemia del coronavirus, y sobre todo ahora que los contagios están bajando. Irene Montero, ministra de Igualdad, tampoco irá a las marchas pero desde su partido se desmarcan de las recomendaciones. Pablo Echenique afirma que asistirá a la manifestación.

En el Gobierno de coalición

A finales de enero estábamos "casi" en los 900 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Ahora, en los 218. El Gobierno no quiere poner en peligro esta evolución positiva de la pandemia del coronavirus, así que ningún miembro del Ejecutivo irá a las marchas del Día de la Mujer.

Tampoco la ministra de Igualdad, Irene Montero. De todos modos, en Podemos "se desmarcan". Pablo Echenique ha anunciado que "si hay manifestaciones, allí estará su partido".

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos ha indicado que su formación acudirá a las manifestaciones por el Día de la Mujer si finalmente son convocadas por el movimiento feminista, tras haber sido autorizadas pero con limitación y contar con una recomendación en contra de la ministra de Sanidad.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha advertido de que "en este momento no es responsable" acudir a manifestaciones por el 8 de marzo.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha criticado que mientras la Comunidad de Madrid hace "todo lo que está en nuestra mano" para acabar con la pandemia del coronavirus "otros quieran revivir" el pasado 8 de marzo, que "dejó de ser el Día de la Mujer y se convirtió en el día de la mujer contagiada".