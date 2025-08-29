Vídeo: bomberos y agentes forestales prenden fuego en las Cortes de Castilla y León en protesta por la gestión de los incendios

Unas 500 personas se han concentrado frente a las Cortes de Castilla y León, en Valladolid. Exigen "forestales públicos y estables", "responsabilidades políticas" y la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como el cese del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.

La movilización ha reunido a colectivos ciudadanos, asociaciones y organizaciones sindicales y políticas de la Comunidad, que han criticado la "privatización del operativo de incendios, la falta de medios y la ausencia de un plan público permanente durante todo el año". Asimismo, agentes y bomberos forestales han cargado con humo, fuego simbólico con bolsas llenas de paja y ruido de motosierras.

También se han visto pancartas como 'Mala gestión. Mañueco dimisión', 'Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año' o 'SOS Montaña Palentina'.

La concentración ha contado con la participación de formaciones políticas y colectivos como Acción Castilla y León, Alianza Verde, CGT, CNT, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Podemos, Valladolid Toma la Palabra y Verdes-EQUO.

