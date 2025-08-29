Dos detenidos en las fiestas del barrio de Sants, en Barcelona, tras una trifulca que se inició en el punto lila

Carreras, persecuciones y gritos en el barrio de Sants de Barcelona que esta semana celebra sus fiestas. Todo empezó de madrugada cuando un grupo de chicas se dirigió al punto lila instalado para requerir la presencia policial. Según los investigadores, las jóvenes denunciaban que un hombre estaba increpándolas y lanzando todo tipo de insultos contra ellas y se sentían acosadas. Enseguida varios agentes de los Mossos d'Esquadra acudieron allí y constataron que había un hombre molestando a esas chicas. Poco después trataron de identificar a esa persona que ellas señalaba como “presunto acosador” pero el hombre, según la investigación, se negó en todo momento a mostrar su identificación a la policía.

Los altercados se iniciaron porque el hombre se negó a identificarse

En el momento de la identificación se generan los primeros altercado y carreras en el entorno de la calle Viriat. Según los agentes, hay confusión por lo sucedido y empieza una trifulca multitudinaria en la que participan decenas de personas. Al dispositivo de los Mossos d'Esquadra se unen varios agentes de la Guardia Urbana desplegados en la zona para garantizar la seguridad de las fiestas.

Dos detenidos por agredir a los policías. Los altercados acaban con la detención de dos personas acusadas de desordenes públicos y atentado contra la autoridad, uno de ellos un Mosso d'Esquadra y otro, un agente de la Guardia Urbana.

Unas fiestas de barrio sin incidentes

Las fiestas de Sants ,que empezaron el pasado 23 de agosto y finalizan este último fin de semana del mes, son unas fiestas tradicionales y de barrio que cada vez reúnen a más vecinos y turistas y que toman el relevo a las fiestas de Gràcia que se celebran una semana antes. Estos días las calles decoradas por los vecinos se convierten en un escenario para pasear y disfrutar de los casi 200 conciertos programados, actividades, talleres y exhibiciones de Castells. Este año, de momento, la fiesta está transcurriendo sin incidentes graves, salvo la denuncia de algunos vecinos que aseguran que “algunos están destrozando los elementos decorativos de las calles que decoran con tanto esfuerzo”.

