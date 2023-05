Efemérides de hoy 25 de mayo de 2023: ¿Qué pasó el 25 de mayo?

Tal día como hoy, el 25 de mayo de 2002, un Boeing 747 de la compañía China Airlines se precipitó sobre el estrecho de Taiwán con 225 personas a bordo (209 pasajeros y 16 tripulantes). No hubo supervivientes. Según los investigadores, el avión se partió en cuatro partes estando a 10.000 metros de altitud. Las cajas negras del avión se localizaron a casi 60 metros de profundidad, en las proximidades de las Islas Pescadores. Tras el accidente, el Gobierno de Taiwán ordenó el cese de las operaciones de los cuatro Boeing 747 que tenía China Airlines, ya que tenían entre 13 y 22 años de antigüedad.

El avión siniestrado tenía más de 22 años e iba a ser retirado el mes siguiente, tras ser vendido por 1,5 millones de dólares a una aerolínea tailandesa. El informe final de la investigación demostró que el accidente había sido el resultado de una fatiga del metal causada por un mantenimiento inadecuado del avión tras un incidente previo en 1980.

También, este mismo día, pero en el año 1977, se estrena en Estados Unidos la película de culto 'La Guerra de las Galaxias', película del género de ciencia ficción creada por el guionista, director y productor de cine George Lucas. La primera película de la franquicia contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher y Alec Guinness. El éxito de 'Guerra de las Galaxias' hizo que George Lucas filmara dos secuelas que completaron la llamada "trilogía original": 'Star Wars: Episode IV', 'The Empire Strike Back: Episode V' y 'Return of the Jedi: Episode VI', que fueron estrenadas en intervalos de 3 años. La saga completa recaudó unos 5.510 millones de dólares entre las 6 películas, lo que la convierte en la tercera franquicia de cine con más éxito, por detrás de James Bond y Harry Potter.

¿Qué pasó el 25 de mayo?

1793: España e Inglaterra firman en Aranjuez un tratado de alianza para combatir a los revolucionarios franceses.

1887: Un incendio destruye el Teatro de la Opera Cómica de París y causa la muerte de más de ochenta personas.

1895: Oscar Wilde es condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados al ser considerado culpable de practicar la homosexualidad.

1946: Transjordania, actual Jordania, se proclama Estado independiente, y Abdula bin Husein sube al trono como primer monarca.

1979: Mueren 276 personas al estrellarse un avión en el aeropuerto de Chicago.

2007: Google lanza el servicio Street View con imágenes panorámicas de 360 grados.

2012: Bankia pide al Estado 19.000 millones de euros para salir a flote, cifra récord en la historia de los rescates a entidades bancarias españolas.

2020: El afroamericano George Floyd muere por asfixia en Mineápolis, MiNnesota (EEUU), tras ser reducido de forma brutal por un policía local.

¿Quién nació el 25 de mayo?

1889: Igor Sikorsky, pionero de la aviación ruso nacionalizado estadounidense.

1949: Alejandro Cercas, político español.

1953: Daniel Passarella, exfutbolista y entrenador de fútbol argentino.

1969: Anne Heche, actriz norteamericana.

1973: Mikel Odriozola, atleta español.

1975: Keiko Sofía Fujimori Higuchi, política peruana.

¿Quién murió el 25 de mayo?

1681: Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1899: Emilio Castelar, político y orador español.

1954: Robert Capa, fotógrafo húngaro.

2001: Alberto Díaz Gutiérrez 'Korda', fotógrafo cubano autor de la mítica foto de Che Guevara.

2002: Eloy Terrón, filósofo y antropólogo español.

2019: Joaquín Sanz Gadea, médico español galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.

¿Qué se celebra el 25 de mayo?

Hoy, 25 de mayo, se celebra el Día Internacional de África, el Día del Orgullo Friki y el Día Mundial de la Tiroides.

Horóscopo del 25 de mayo

Los nacidos el 25 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 25 de mayo

Hoy, 25 de mayo, se celebran los Santos Gregorio, Urbano y Beda el Venerable.