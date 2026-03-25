Efemérides de hoy 25 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 25 de marzo?

El 25 de marzo de 2020, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén cierra sus puertas debido a las restricciones sanitarias para combatir el COVID-19. La medida es acordada por las autoridades de Israel y las tres iglesias que custodian el templo: la Católica, la Ortodoxa Griega y la Apostólica Armenia. Ante la propagación mundial del virus, el confinamiento obligó a cancelar los actos públicos de la Semana Santa. Las liturgias dentro de la basílica se celebraron a puerta cerrada, contando únicamente con los clérigos necesarios para llevar a cabo la celebración. El Domingo de Resurrección fue oficiado por el arzobispo Pierbattista Pizzaballa, quien afirmó que, pese a los tiempos marcados por la muerte, la vida prevalece cuando se da por amor.

Un 25 de marzo, pero de 2019, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncia el envío de una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco, en la que solicita que tanto España como la Iglesia Católica pidan perdón por los agravios de la Conquista de América. El Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, emitió un comunicado lamentando que la misiva se hiciera pública, además de rechazar 'con toda firmeza' el contenido de esta. El Ejecutivo añadió que los hechos históricos de hace 500 años no pueden 'juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas'

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de marzo?

1807.- El Parlamento británico aprueba abolir el tráfico de esclavos.

1924.- Proclamación de la Segunda República en Grecia, que duró hasta noviembre de 1925.

1975.- El rey Faisal de Arabia Saudí es asesinado por su sobrino el príncipe Faisal Ibn Musaed Ibn Abdul Aziz, quien según el comunicado oficial se hallaba perturbado mentalmente.

1996.- El Comité Veterinario de la UE prohíbe las exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados, a causa de la enfermedad de las "vacas locas".

1998.- La Cámara Alta argentina deroga las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que eximen de responsabilidad penal a cientos de militares acusados de crímenes contra la humanidad, cometidos durante la dictadura.

2002.- Un tribunal islámico de Nigeria absuelve a Safiya Husaini, que había sido condenada a morir lapidada acusada de adulterio.

2008.- Ford vende sus marcas británicas Jaguar y Land Rover a la india Tata Motors.

2016.- Primer e histórico concierto en Cuba de la banda de rock británica The Rolling Stones.

2018.- Detenido en Alemania el expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras cinco meses huido de la justicia española. Quedó en libertad después de que la justicia alemana aceptase su extradición a España por malversación de fondos y no por rebelión, como habían pedido los jueces españoles.

¿Quién nació el 25 de marzo?

1808.- José de Espronceda, poeta romántico español.

1908.- David Lean, director de cine británico.

1921.- Simone Signoret, actriz del cine francés nacida en Alemania.

1926.- Fernando Morán, ex ministro español de Asuntos Exteriores.

1931.- Encarna Paso, actriz española.

1947.- Elton John, cantante y compositor británico.

1965.- Sarah Jessica Parker, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 25 de marzo?

1909.- Ruperto Chapí, compositor español.

1962.- Auguste Piccard, investigador suizo.

1991.- Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista francés.

2012.- Antonio Tabucchi, escritor italiano.

2015.- Pedro Reyes, humorista.

2018.- Linda Brown, icono contra la segregación racial en las escuelas estadounidenses.

2024.- Enrique Ventura, dibujante español.

¿Qué se celebra el 25 de marzo?

Hoy, 9 de abril, se celebra el Día Mundial del Gofre.

Horóscopo del 25 de marzo

Los nacidos el 25 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo, se celebra san Dimas y la Anunciación de Nuestra Señora.