Efemérides de hoy 22 de marzo de 2024: ¿Qué pasó el 22 de marzo?

El 22 de marzo, pero de 2006 la banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente, que entró en vigor el día 24 de marzo. La organización terrorista ETA hace público un comunicado en el que anuncia un "alto el fuego permanente" efectivo a partir de las 00:00 horas del día 24 con el objetivo de "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria". "La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible", afirma la banda.

El anuncio llega después de que en mayo de 2005 el Congreso de los Diputados, con la única oposición del PP, autorizara al Gobierno para emprender un diálogo con la banda terrorista siempre que ésta abandonara la violencia y tras casi tres años sin víctimas mortales. Los agentes de Policía Nacional Bonifacio Martín Hernando y Julián Embid Luna habían sido las últimas víctimas mortales de ETA en mayo de 2003 y a pesar de que los terroristas no habían llegado a abandonar del todo su actividad (en los meses previos al comunicado de alto el fuego, la organización había estado especialmente activa con la colocación de artefactos explosivos de pequeña potencia).

La banda terrorista ETA rompe el "alto el fuego permanente" el 30 de diciembre de 2006 atentando con una furgoneta bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Madrid - Barajas. El atentado se cobra la vida de dos jóvenes ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. No hubo comunicado previo de ruptura, sólo un aviso telefónico de ETA poco antes de la explosión. Hasta el 20 de octubre de 2011 ETA no anunciará el "Fin de la lucha armada".

Tal día como hoy, 22 de marzo, de 1963, la banda británica The Beatles lanza su primer disco 'Please Please Me'. Un disco destinado a cambiar la historia de la música pop. Sus autores, unos jóvenes de Liverpool de los que se hablaba con insistencia desde hacía meses: The Beatles. Este primer disco del cuarteto no está considerado como una de sus mayores obras. Se grabó prácticamente en un solo día bajo la presión de su casa de discos que intentaba de este modo satisfacer la creciente demanda de música de The Beatles que se había generado entre la juventud británica.

En 1957, John Lennon conoce a Paul McCartney en una fiesta de la iglesia de St. Peter en Woolton, Liverpool. Lennon lideraba un grupo llamado The Quarry Men, y como le impresionaron las habilidades musicales de McCartney, le invita a unirse a la banda. Con

McCartney llegó también George Harrison, un compañero de instituto, que se sumó a la aventura. Deciden cambiar su nombre a 'The Beatles' con Lennon, McCartney y Harrison, como únicos integrantes. Posteriormente se une Pete Best a la batería y Stuart Sutcliffe al bajo, quien apenas estuvo unos meses en la banda y que fallecería en 1962 por un derrame cerebral.

La publicación de su primer disco acompañaría el inicio de la Beatlemanía después del éxito de los sencillos 'Please Please Me' y 'Love me do'.

¿Qué pasó el 22 de marzo?

1996: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán deciden firmar un acuerdo de integración preferencial dentro de la CEI.

1997: El Parlamento de Polonia aprueba por amplia mayoría la primera Constitución democrática del país.

1998: La provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada que dieron la victoria al partido independentista Liga Democrática Kosovar (LDK) de Ibrahim Rugova.

2004: El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder espiritual de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el ejército israelí.

2010: Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Pekín.

2011: Un Tribunal israelí condena al expresidente Moshé Katsav a siete años por violación y agresión sexual.

2016: 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).

2023: El Tribunal Constitucional español avala íntegramente la ley de la eutanasia que había sido aprobada por el Congreso de los Diputados en 2021.

¿Quién nació el 22 de marzo?

1956: María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.

1960: Julián Gorospe, ciclista español.

1967: Mario Cipollini, ciclista italiano.

1968: Francisco Javier Castillejo, boxeador español.

1975: Jiří Novák, tenista checo.

1999: Mick Schumacher, piloto de automovilismo alemán, hijo de Michael Schumacher, campeón de del mundo de Fórmula 1.

¿Quién murió el 22 de marzo?

2013: Joaquín González Echegaray, historiador español, fundador y primer director del Museo de Altamira.

2014: Craig Hill, actor estadounidense.

2018: Israel 'Shorty' Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño.

2021: Jorge Lozano, semiótico español, 69 años.

2022: Javier Valls Taberner, financiero español, copresidente del Banco Popular junto a su hermano Luis.

2023: Rebecca Jones, actriz mexicana.

¿Qué se celebra el 22 de marzo?

Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua.

Horóscopo del 22 de marzo

Los nacidos el 22 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo, se celebran los santos Pablo, Deogracias, Bienvenido y Saturnino.