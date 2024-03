Efemérides de hoy 21 de marzo de 2024: ¿Qué pasó el 21 de marzo?

El 21 de marzo, pero de 2018, dimite el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acusado de compra de votos. A través de un mensaje grabado en el Palacio de Gobierno, en el que estaban sus ministros tras el presidente, anuncia su renuncia a la presidencia del Perú. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a su cargo en medio de acusaciones de sobornos y corrupción. La grave crisis política del gobierno peruano se agrava cuando la oposición publica unos videos y audios que muestran a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario. El presidente de Perú envía su carta de dimisión al Congreso, donde tras recibirla debe votar su aceptación. Finalmente, tras 20 meses en el poder, Pedro Pablo Kuczynski deja de ser presidente de Perú.

Tal día como hoy, 21 de marzo, de 2006, Jack Dorsey y otros tres socios (Noah Glass, Evan Williams y Biz Stone), fundan en San Francisco la red social Twitter. Nace como un servicio interno de la compañía Odeo. A Jack Dorsey se le ocurre una idea, usar SMS para crear conversaciones entre pequeños grupos de personas. Glass y Dorsey pronto empezaron a trabajar sobre esta idea para luego presentarla a la compañía. El proyecto tuvo varios nombres (Twiiit, Twich, Stat.us), aunque Noah Glass eligió finalmente 'Twttr', que imitaba el trino de un pájaro. El nombre se debe a que por aquella época había una tendencia general de los startups – que persiste hoy en día – de dejar caer las vocales en su nombre (Flickr, Tumblr, Scribd…). El primer tweet en la historia de la plataforma lo escribió Jack Dorsey el 21 de marzo de ese mismo año y decía 'Just setting up my twttr' (solo ajustando mi Twttr). El límite de los 140 caracteres en los tweets que tanto ha caracterizó a Twitter nunca fue por razones creativas. Más bien lo tuvieron que poner porque no les quedó más remedio. Al tratarse de una plataforma basada en SMS, los 140 espacios era el límite estándar que los operadores de telefonía móvil establecían en el protocolo SMS.

¿Qué pasó el 21 de marzo?

2006: Jack Dorsey y otros tres socios fundan en San Francisco la red social Twitter.

2008: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia la reducción del arsenal nuclear de su país.

2010: La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba la reforma del sistema sanitario impulsada por el presidente Barack Obama.

2013: El expresidente francés, Nicolas Sarkozy imputado en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt.

2014: El cantautor Raimon, Premio de Honor de las Letras Catalanas.

2015: La "marea del siglo", un fenómeno que responde a la inusual alineación del Sol y la Luna eleva las aguas del Atlántico hasta máximos de 14,6 metros de altura.

2021: Turquía abandona el Convenio de Estambul contra la violencia machista.

2022: Alberto Núñez Feijóo elegido presidente del Partido Popular con el 99,63% de los votos, el más votado en la historia de su partido.

¿Quién nació el 21 de marzo?

1961: Lothar Matthaus, futbolista alemán.

1962: Rosie O'Donnell, comediante y presentadora de televisión estadounidense.

1963: Ronald Koeman, futbolista holandés.

1980: Ronaldo de Assis Moreira, 'Ronaldinho', futbolista brasileño.

1989: Jordi Alba, futbolista español.

1991: Antoine Griezmann, futbolista francés.

¿Quién murió el 21 de marzo?

2006: Bernard Lacoste (74), empresario textil francés.

2011: Jesús 'Txutxi' Aranguren, exjugador y exentrenador del Athletic de Bilbao.

2014: James Rebhorn, actor estadounidense.

2015: Moncho Alpuente, músico, escritor y periodista satírico.

2020: Kenny Rogers, cantante estadounidense de música country.

2021: Nawal al Saadawi, escritora feminista egipcia.

¿Qué se celebra el 21 de marzo?

Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía y Día Mundial del Síndrome de Down.

Horóscopo del 21 de marzo

Los nacidos el 21 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo, se celebran los santos Benito, Filemón, Nicolás de Flue y Serapio