Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

El 10 de noviembre de 2018, Alemania y Francia refirman su amistad cien años después del final de la Primera Guerra Mundial. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron dentro de la réplica del vagón de tren donde tuvo lugar el Armisticio de Copiègne, el 11 de noviembre de 1918. Los líderes europeos firmaron en las últimas páginas del Libro de Oro del Armisticio, donde aprovecharon para escribir un pequeño texto en sus lenguas nativas que demostró la solidez de la reconciliación. Merkel apuntó en una intervención con la prensa la importancia de este tipo de actos, el armisticio original, que derivó en el Tratado de Versalles, no sirvió para evitar la futura Segunda Guerra Mundial. Este homenaje puso punto final a la histórica enemistad entre ambos países.

Un 10 de noviembre, pero de 2020, sale a la venta la 'Xbox Series X', la novena generación de consolas desarrolladas por Microsoft. Junto a este modelo salió a la vez una versión más accesible, la 'Series S', que contaba con menos potencia pero que tenía como principal mercado a las personas con menor poder adquisitivo. Aunque a diferencia de sus competidores, como Sony o Nintendo, no contó con una gran variedad de juegos exclusivos. Su punto fuerte se centró en el 'Game Pass', un servicio de pago mensual que permite a los usuarios acceder a un gran catálogo de videojuegos sin necesidad de comprarlos, similar a las plataformas 'streaming' como Netflix o HBO.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de noviembre?

1810.- Las Cortes de Cádiz reconocen mediante decreto y por primera vez la libertad de imprenta en España.

1903.- La estadounidense Mary Anderson registra la patente de la primera versión del limpiaparabrisas.

1843.- La reina de España Isabel II jura la Constitución de 1837.

1966.- El Consejo de ministros concede el indulto para las responsabilidades políticas de cualquier clase en la guerra civil española.

1968.- La Unión Soviética lanza al espacio la sonda espacial Zond-6, que emite fotografías de la Luna.

1992.- El congreso fundacional del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) se clausura en La Haya, en Países Bajos.

1994.- Irak reconoce oficialmente al Estado de Kuwait, su soberanía y sus fronteras internacionales conforme a las resoluciones de la ONU.

2001.- China ingresa en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2021.- La uruguaya Cristina Peri Rossi, premio Cervantes.

2022.- Investigadores españoles descubren un nuevo biomarcador que permitirá, a través de un análisis de sangre, diagnosticar el cáncer de colon en sus etapas más iniciales.

2023.- Se inaugura en Gran Canaria (España) la primera planta experimental para generar hidrógeno verde como combustible.

¿Quién nació el 10 de noviembre?

1483.- Martin Lutero, monje alemán, iniciador de la reforma protestante.

1913.- Álvaro Cunhal, dirigente comunista portugués.

1915.- Torcuato Fernández Miranda, político español.

1924.- Caterina Mancini, soprano italiana.

1925.- Richard Burton, actor británico.

1928.- Ennio Morricone, compositor, director de orquesta y pianista italiano.

1990.- Mireia Belmonte García, nadadora española.

¿Quién murió el 10 de noviembre?

1891.- Jean-Arthur Rimbaud, poeta francés.

1940.- Luis L. Dreyfus, banquero israelí.

1975.- Manuel Aznar y Zubigaray, periodista y diplomático español.

1991.- Montserrat Roig, escritora española.

2009.- Robert Enke, portero de fútbol alemán.

2015.- Helmut Schmidt, excanciller de Alemania.

2022.- Juan Carlos Orellana, futbolista internacional chileno.

¿Qué se celebra el 10 de noviembre?

Hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Horóscopo del 10 de noviembre

Los nacidos el 10 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre, se celebra santa Florencia y los santos León Magno, Modesto, Demetrio y Tifón.