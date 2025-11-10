Noticias hoy
Noticias de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
El acuerdo para el gobierno de Estados Unidos, o la petición de Sánchez de elecciones en la Comunidad Valenciana, entre las noticias que marcan la jornada hoy lunes 10 de noviembre.
Estados Unidos
El Senado de Estados Unidos ha aprobado el voto de procedimiento que permite el avance hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, todo ello tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.
Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana
El presidente del Gobierno, desde la Cumbre del Clima en Brasil, pide elecciones en la Comunidad Valenciana, con el fin de romper "la mayoría negacionista": "lo que está pidiendo el partido socialista y una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones, para romper esa mayoría negacionista".
Casi una semana después del "ya no puedo más" de Carlos Mazón con el que anunciaba su dimisión como preisdente de la Comunidad Valenciana, Mazón afronta otra semana convulsa con su declaración en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas a petición propia. Continúa en funciones, a la vez que PP y Vox negocian para buscarle un sucesor y evitar elecciones. Aunque precisamente sobre este aspecto se ha pronunciado Pedro Sánchez, quien considera que es lo que necesitan los valencianos.
- Cayetano Rivera sale ileso tras chocar su coche contra una palmera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla
- Nuevas técnicas de análisis de ADN permiten identificar a una joven asesinada hace 34 años en Asturias
- Detenidos la madre de un niño de 2 años y su pareja por maltrato físico infantil grave tras ingresar con cortes y sangrado
