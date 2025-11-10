Noticias de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

El acuerdo para el gobierno de Estados Unidos, o la petición de Sánchez de elecciones en la Comunidad Valenciana, entre las noticias que marcan la jornada hoy lunes 10 de noviembre.

Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos ha aprobado el voto de procedimiento que permite el avance hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, todo ello tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, desde la Cumbre del Clima en Brasil, pide elecciones en la Comunidad Valenciana, con el fin de romper "la mayoría negacionista": "lo que está pidiendo el partido socialista y una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones, para romper esa mayoría negacionista".

Casi una semana después del "ya no puedo más" de Carlos Mazón con el que anunciaba su dimisión como preisdente de la Comunidad Valenciana, Mazón afronta otra semana convulsa con su declaración en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas a petición propia. Continúa en funciones, a la vez que PP y Vox negocian para buscarle un sucesor y evitar elecciones. Aunque precisamente sobre este aspecto se ha pronunciado Pedro Sánchez, quien considera que es lo que necesitan los valencianos.

