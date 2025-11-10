Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

El acuerdo para el gobierno de Estados Unidos, o la petición de Sánchez de elecciones en la Comunidad Valenciana, entre las noticias que marcan la jornada hoy lunes 10 de noviembre.

Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos ha aprobado el voto de procedimiento que permite el avance hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, todo ello tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, desde la Cumbre del Clima en Brasil, pide elecciones en la Comunidad Valenciana, con el fin de romper "la mayoría negacionista": "lo que está pidiendo el partido socialista y una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones, para romper esa mayoría negacionista".

Casi una semana después del "ya no puedo más" de Carlos Mazón con el que anunciaba su dimisión como preisdente de la Comunidad Valenciana, Mazón afronta otra semana convulsa con su declaración en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas a petición propia. Continúa en funciones, a la vez que PP y Vox negocian para buscarle un sucesor y evitar elecciones. Aunque precisamente sobre este aspecto se ha pronunciado Pedro Sánchez, quien considera que es lo que necesitan los valencianos.

Cayetano Rivera sale ileso tras chocar su coche contra una palmera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla

Coche de Cayetano Rivera

Sociedad

Coche de Cayetano Rivera

Cayetano Rivera sale ileso tras chocar su coche contra una palmera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla

La víctima, de 24 años y vecina de Avilés, murió apuñalada y fue enterrada en cal viva

Nuevas técnicas de análisis de ADN permiten identificar a una joven asesinada hace 34 años en Asturias

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenidos la madre de un niño de 2 años y su pareja por maltrato físico infantil grave tras ingresar con cortes y sangrado

Imagen de archivo
DGT

Estas son las nuevas medidas de movilidad urbana que la DGT planea lanzar en enero de 2026

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Operación antidroga

Un muerto y tres heridos tras un tiroteo en una operación antidroga en Toledo

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025: Centenario final primera guerra mundial
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Serafín Giraldo

Serafín Giraldo, sobre el tiroteo de Isla Mayor: "Son tres los agentes que resultaron heridos"

Víctimas de accidentes de tráfico protagonizan la nueva edición de la carrera Ponle Freno: "Te cambia la vida para siempre"

Víctimas de accidentes de tráfico protagonizan la nueva edición de la carrera Ponle Freno: "Te cambia la vida para siempre"

La historia de Dori y su mascota Kiko: el loro que se escapó, y al volver comparte custodia con el Estado

La historia de Dori y su mascota Kiko: el loro que se escapó, y al volver comparte custodia con el Estado

