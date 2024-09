Dos jóvenes cambian Barcelona por un pueblo de 10 habitantes en Soria

Algunos jóvenes deciden dejar la ciudad para mudarse al entorno rural. Buscan tranquilidad, naturaleza, huir del ruido excesivo y, básicamente, encontrar una nueva vida en la que puedan estabilizarse.

Este es el caso de Victoria Sancho y Gabriel Yáñez, de 27 y 26 años, quienes decidieron dejar Barcelona para apostar por un pequeño pueblo de Soria con tan solo 10 habitantes.

Lo cierto es que emanciparse en las ciudades es cada vez más complicado. Este es uno de los principales motivos por los que ambos jóvenes decidieron mudarse a este pequeño municipio. Llevan aproximadamente un año viviendo allí y aseguran estar dispuestos a quedarse.

"Tengo amigos que dicen que les gustaría mudarse y otros que ni se lo plantearían", comenta Gabriel. Para muchas personas este cambio puede parecer una “locura”, pero para estos jóvenes las ventajas son muchas. No solo es la facilidad para emanciparse, sino también la calidad de vida.

"Percibes el tiempo de otra manera", asegura Gabriel. Añade que, al vivir en un pueblo, hay más tiempo para realizar sus actividades. Además, la relación con los vecinos es diferente: mientras en las ciudades a veces ni conocemos a quienes viven a nuestro lado, en los pueblos todo el mundo se conoce, y los vecinos llegan a ser casi como una familia.

"Me ayudan mucho a no sentirme sola. Cuando van al súper, me traen lo que necesito; me alegra mucho que estén aquí", comenta una vecina del municipio.

Lo cierto es que ambos jóvenes han sido muy bien recibidos por los habitantes del pueblo, quienes están encantados con su presencia.

Además de apoyar el entorno rural, Gabriel y Victoria intentan motivar a más jóvenes a seguir su ejemplo a través de su cuenta en redes sociales, @repoblando. Allí comparten contenido sobre su día a día en su nueva vida, lejos del tráfico y el ajetreo de la ciudad, rodeados de naturaleza. Bajo el hashtag #VolverAlPuebloEstáDeModa, divulgan curiosidades sobre la vida en un pueblo e incluso anécdotas graciosas.

