El doctor Carballo pide que nadie rechace la vacuna de AstraZeneca: "Ya sólo quedan seis semanas decisivas"

César Carballo es adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y vive en su día a día la lucha contra el coronavirus. El doctor Carballo alerta de que las UCI se están llenando y pide que nadie rechace la vacuna de AstraZeneca por unos "escasísimos efectos secundarios". Hay que avanzar hacia la inmunidad de rebaño y las próximas seis semanas son decisivas en su opinión.

"Hay que aguantas seis semanas"

Dice César Carballo en esta lucha contra el coronavirus y por llegar a la inmunidad de rebaño que "es importante decirle a la gente que aguante, que se vacunen, que corren un gran riesgo cuando rechazan la vacunación". Recuerda el experto en urgencias que las vacunas son el único armamento que tenemos contra el coronavirus.

Espera Carballo que ojalá se alcanzara la inmunidad de rebaño antes del verano pero lo ve "imposible con estos bandazos con la vacunación". Considera que "es un error haber parado la vacunación y haber restringido a este grupo de 70 a 79 años" porque además "hace que la gente desconfíe como ha pasado en Madrid" y asegura que "nos va a costar caro y va a retrasar el objetivo".

Pide un último esfuerzo y asegura que lo importante es vacunar lo antes posible a los que tienen más posibilidades de tener Covid severo, es decir los mayores 65 años y las personas con factores de riesgo, "estamos hablando del 35% de la población" dice Carballo que considera que si se llega a eso antes del 1 de junio "probablemente minimicemos la cuarta ola y tendremos mejor verano".

"No podemos limitar las vacunas"

Carballo pone como ejemplo lo que está sucediendo en las residencias de ancianos donde casi no hay ya contagios y si los hay son asintomáticos. No podemos limitar las vacunas, dice Carballo, "hay que vacunar mañana, tarde y noche dicen los políticos y luego vemos que ni tarde ni noches". Se muestra crítico Carballo que pone como ejemplo al Reino Unido que en el caso de AstraZeneca ha tomado la decisión de no usarla en menores de 30 años pero sí en mayores porque tiene más beneficios que "esos escasos trombos por ejemplo casi ni hemos visto en España".