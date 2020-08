Discrepancias en el Gobierno sobre un permiso retribuido a los padres con escolares en cuarentena por el coronavirus

Las ministras de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño, y de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han rebajado la posibilidad de aprobar una nueva prestación como la anunciada por su compañera Isabel Celaá para los padres de escolares que tengan que quedarse en casa para guardar cuarentena por un caso cercano de coronavirus y apuntaron a la modificación de la jornada de trabajo como la verdadera solución para tales casos. Esta es una de las ideas que se proponía para la reunión de Sanidad y Educación con las CCAA ante el nuevo curso escolar.

Solo el plan Me Cuida

En una entrevista en RNE, Díaz precisó la cobertura que tendrán los empleados con hijos que, cuando arranque el nuevo curso, de repente tengan que quedarse en casa por un caso positivo en su colegio y se remitió al plan Me Cuida aprobado al inicio de la pandemia por el Ministerio de Trabajo como solución laboral a esas familias. Celaá había adelantado que, para casos de ese tipo, los padres que no pudieran ir a trabajar tendrían como opciones modificar su jornada laboral o incluso paralizarla a cambio de una prestación económica que compensara tener que quedarse en casa para cuidar de un menor en cuarentena por riesgo de desarrollar el coronavirus y contagiarlo a los demás. Díaz explicó que habló con la ministra de Educación sobre este asunto tras sus declaraciones en una emisora de radio sobre una nueva prestación porque “no se trata de elegir”, sino de aplicar las opciones ya contempladas en el plan Me Cuida, al que aseguró que se refería realmente Celaá. La ministra de Trabajo garantizó que “se van a desplegar las medidas que sean necesarias” para cuidar a los escolares y a los docentes pero redujo cualquier cobertura a las condiciones del plan Me Cuida, además de la opción del teletrabajo. Recordó que las opciones contempladas actualmente son:

- Que los padres “puedan adaptar la jornada de trabajo” mediante el cambio de turno.

- La reducción de la jornada.

- Dejar de trabajar temporalmente “sin tener ninguna consecuencia en el desempeño” de su tarea en la empresa.

Se va a prorrogar

Dejó al margen el planteamiento de Celaá de recibir una prestación económica a cambio. Díaz subrayó que el plan Me Cuida “se encuentra en vigor hasta el 22 de septiembre” pero garantizó que “se va a prorrogar” en las próximas semanas, al igual que las condiciones especiales de los ERTE, para lo que la semana que viene iniciará la negociación con los agentes sociales. Además, recordó que los trabajadores que den positivo en Covi-19 o tengan que guardar cuarentena tienen cobertura del Estado porque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social así lo aprobó al inicio de la pandemia en España.

Ojo con la deuda

Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también rebajó en otra entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, las expectativas sobre la nueva prestación anunciada por su compañera de Educación, ya que pidió “ser conscientes de que todas las medidas que se adoptan tienen un impacto en términos de costes, gasto o deuda”. Calviño precisó que esa circunstancia “no ha frenado al Gobierno desde el primer momento para adoptar las medidas necesarias” en la lucha contra la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias laborales y sociales, si bien destacó que [[LINK:INTERNO|||Video|||5f474e9a7ed1a88087dea9fb|||la “prioridad ahora es que los colegios reabran]] porque los niños tienen que volver al colegio para su desarrollo personal”. Calviño se comprometió a “ver los instrumentos que ya existen para atender” las situaciones especiales que pueden darse en el nuevo curso escolar por las cuarentenas forzosas de estudiantes menores de edad y no cerró la puerta a aprobar nuevas medidas “si es conveniente adoptar alguna más” pero insistió en que “la prioridad tiene que estar puesta en este momento en volver al colegio en las mejores condiciones de seguridad”.