Nadia Calviño: "La reactivación está en marcha"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, asegura que, de acuerdo a lo previsto, ha habido una "caída intensa, pero temporal" de la economía como consecuencia del coronavirus, pero "la reactivación está en marcha". Dice, en 'Espejo Público' de Antena 3, que esa reactivación es de forma irregular, como una uve asimétrica. Y lo explica en que no se da por igual en todas las zonas o sectores, ya que hay sectores como el turístico, sobre todo en las islas, que están más afectados por las restricciones a la movilidad.

Para Calviño el Gobierno ha actuado con un abanico de medidas que pretendían apoyar a las familias y a las empresas ante las consecuencias de la pandemia. No habla de los ERTE sin cobrar o de los retrasos con los autónomos, aunque dice que la Administración ha tenido que hacer frente a un incremento enorme de expedientes, sean de empleo o de peticiones de ayudas para las empresas.

También dice que se está recuperando el mercado laboral, aunque no avanza si se prorrogarán los ERTE más allá de septiembre: "Tenemos que pensar si en algunos sectores se puede prorrogar, transformarlo de un instrumento de choque a un elemento más parecido al alemán, con aprovechamiento para reciclaje. Alemania acaba de decidir seguir con estos instrumentos incluso hasta final del año 2021incluso hasta final del año 2021.

Cien mil millones de euros de deuda

Advierte que "todas estas medidas tienen un altísimo coste fiscal", y lo cuantifica, el Estado tendrá 100.000 millones de euros de deuda adicional este año. Pero dice que hay que trabajar para "evitar que se produzca un daño estructural en la economía, esa es nuestra obsesión". Ahora, para el otoño, se trata de ayudar para que siga la solvencia: "La prioridad en la recuperación económica y del empleo, después será reducir el déficit". La otra prioridad es conseguir unos nuevos presupuestos, puesto que los actuales prorrogados ya no tienen nada que ver con la situación actual, para lo que pide apoyo de todos: "Es vital actuar todos juntos, no podemos seguir con unos presupuestos que no corresponden a esta época, tienen que permitir ejecutar las ayudas europeas, de todos depende".