Diez policías abandonan su hotel de Mallorca al no recibir las dietas del ministerio de Interior y negarse a pagarlo de su bolsillo

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha denunciado públicamente la precaria situación que están viviendo diez agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia desplazados a Palma de Mallorca para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

Los policías, enviados en comisión de servicio para labores de protección, especialmente en torno a la Casa Real y el Palacio de Marivent, se han quedado sin alojamiento debido a la falta de previsión de la Dirección General de la Policía (DGP). En concreto, JUPOL denuncia que el anticipo de dietas que recibieron los agentes solo cubrió parcialmente su estancia. De esta manera, tras siete días aún por cumplir de servicio, han sido expulsados del hotel sin que se les garantice un lugar donde alojarse ni hayan recibido instrucciones claras por parte de sus superiores.

Críticas desde JUPOL

Tal y como critican desde el sindicato, los policías no deberían verse en la obligación de financiar con su propio dinero el cumplimiento de sus funciones y califican esta situación como una muestra más del "abandono institucional sistemático", al que el Ministerio del Interior y la DGP, bajo la dirección del político socialista Francisco Pardo Piqueras, someten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, JUPOL asegura que esta problemática no es un caso aislado, sino consecuencia del "colapso estructural" de las cajas pagadoras que afecta a toda España, así como de la vigencia de un Real Decreto de Dietas "completamente desactualizado", que agrava la insuficiencia de los fondos adelantados. "Hoy les han echado del hotel y no sabemos cuál va a ser su futuro inmediato. Tenían que pagarse con su dinero el gasto de pernoctación y manutención, y es algo que no se puede consentir", explica Ibón Domínguez, portavoz nacional del sindicato. Igualmente, continúa revelando que están solicitando a la DGP "una solución urgente para que estos compañeros no tengan que dormir en la calle".

Consecuencias y soluciones propuestas

El sindicato insiste en que las dietas actuales no se ajustan al coste real de la vida. Se refieren sobre todo a lugares como Baleares, donde el hospedaje cuando es temporada alta resulta muy caro. En este sentido, denuncian que los adelantos mínimos de las dietas no solo son insuficientes, sino que además no llegan a tiempo si se tramitan a través de un sistema obsoleto y saturado. Todo este colapso de las cajas pagadoras ha tenido consecuencias en el día a día de la policía. Entre ellas destacan:

Falta de fondos para adelantar dietas.

Impagos de facturas.

Comisarías sin climatización.

Vehículos sin mantenimiento.

Servicios mínimos comprometidos.

El sindicato responsabiliza a la "inactividad legislativa" y la falta de voluntad política para actualizar el Real Decreto 46/2002 que regula las dietas de los policías nacionales. Además, exige una solución inmediata para los agentes afectados en Palma, es decir, alojamiento digno y medios suficientes hasta el final del servicio, además de la actualización urgente de las dietas y una reforma del sistema de cajas pagadoras. También reclaman que se depuren responsabilidades políticas y administrativas por la gestión y el abandono institucional. En cualquier caso, no descarta iniciar acciones legales y movilizaciones a nivel nacional si no se producen soluciones rápidas y que los policías nacionales no sigan siendo tratados como "trabajadores de segunda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com