Día de las Librerías 2020: Actividades, descuentos y programa de la Noche de los Libros

Las librerías afrontan su día con especial cuidado "En un año tan difícil para todos, este 13 de noviembre queremos dar las gracias por el apoyo recibido, mostrar nuestra diversidad y destacar cómo nos estamos adaptando tecnológicamente. Será un día festivo pero también reivindicativo de nuestro papel esencial en el sector del libro y en la sociedad" anuncian desde CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.

En el Día de las Librerías se celebrarán actividades en dos formatos, "físico y virtual", según indican desde el gremio "volveremos a ofrecer a fieles y nuevos lectores un 5% de descuento, y recordaremos a las administraciones públicas su responsabilidad en el fomento de la lectura, a través de la educación y de las redes bibliotecarias" afirman.

Actividades por el día de las librerías

Las encontramos en cada lugar, en cada rincón, ayudando a difundir la cultura, la lectura. Son comercios de proximidad, cercanos y entrañables. Las librerías son reservas de la memoria, generadoras de imaginación, puntos de encuentro con el saber y el conocimiento.

Para celebrar el Día de las Librerías en Andalucía se desarrollarán siete paseos literarios con autores y autoras por las librerías de cada provincia que aportarán una especial visión de lo que son las librerías.

La actividad quiere fomentar la visita de las librerías y resaltar el papel que ejercen estos espacios en barrios, pueblos o ciudades, donde no sólo actúan como centros de dinamización cultural sino que son puntos de encuentro imprescindibles para la creación de comunidad. En el caso de la librería sevillana Casa Tomada será la traductora y crítica literaria Victoria León quien guiará el paseo.

En Madrid Liberespacio, librería especializada en literatura infantil y juvenil, se suma al Día de las Librerías con la grabación de una sesión de cuentos titulada "De paseos por el bosque", destinada a familias con niños y niñas desde 1 a 6 años. La sesión de cuentos estará disponible en el canal de Youtube de la librería.

También en la Librería Cervantes y Cía en Madrid participarán en el Día de las Librerías, con un jornada centrada en la literatura canadiense y en colaboración con la Embajada de Canadá y la Fundación Canadá. En el canal de Youtube habrá vídeo lecturas de textos seleccionados con actores profesionales.

Desde el día 9 de noviembre, en 12 comercios y espacios cercanos a la librería La Vorágine cuelgan póster A2 con textos elegidos de libros que hablan de su actividad. La propuesta es visibilizar la red de cercanía de la librería en Santander.

El día 13 de noviembre Día de las Librerías esta la librería santanderina estará abierta de forma ininterrumpida 12 horas. Habrá lecturas especiales en el escaparate de la librería, la presentación de libros y por supuesto, descuentos del 5% a todos los clientes.

Programa de la noche de los libros de Madrid 2020

Este 13 de noviembre también disfrutaremos en Madrid de la Noche de los Libros. Este es el programa que ha preparado el Ayuntamiento en la Real Casa de Correos:

17.10 - Vanessa Monfort

El Madrid literario

¿Cómo influye Madrid en la obra de los autores que la recorren? ¿Es Madrid tal y como lo describen los libros? La escritora Vanessa Monftort reflexionará sobre la relación entre la ciudad y los libros.

18.00 h - Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Modera Sara Cano

Literatura juvenil: un mundo de posibilidades

Iria G. Parente (Madrid, 1993) y Selene M. Pascual (Vigo, 1989) hablarán y compartirán cuáles han sido sus obras favoritas y sus inquietudes como escritoras y lectoras de una literatura de infinitas posibilidades.

19.00 h - Arturo Pérez-Reverte y David Trueba

Cine y literatura: diálogo cruzado

Arturo Pérez Reverte está convencido de que la figura del escritor tiene también su cuota de 'sabotaje' de la corrección. Con más de 30 libros a sus espaldas, ha puesto su foco narrativo en la vida de los dos bandos de la Guerra Civil.

20.00 h - Luis Landero conversa con Laura Barrachina

Otro Episodio Nacional, la verdad de no callarse

En el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, Luis Landero reivindica el legado del autor canario a la vez que mantiene viva una de las muchas enseñanzas: no dejar de mirar el presente con ojos de asombro, con actitud de alerta. Y escribirlo con sentido crítico. Y no callar aquello que una o uno cree que no debería ser silenciado.

21.00 h - Javier Cercas conversa con Carlos del Amor

La realidad bajo sospecha: literatura sin ficción

Javier Cercas es un maestro de la autoficción. Su obra es un referente de los juegos entre la realidad y la literatura de lo real, si es que no son lo mismo.

22.00 h - Lectura dramatizada: Manuela Velasco e Israel Elejalde. Música: Rosa Torres-Pardo

Música de palabras para Galdós