Detenido un vecino de Belmez por destrozar con un mazo el centro de salud

A plena luz del día y ante la mirada atónita de los vecinos, un hombre armado con un mazo ha destrozado el centro de salud Rafael Canalejo de la localidad cordobesa de Belmez. A las cinco de la tarde comenzó el ataque, uno por uno rompió los cristales de la fachada del consultorio, como puede verse en este video subido a Twitter.

Los daños no se limitaron al exterior del edificio, "entró en el edificio armado con un mazo causando graves destrozos en ordenadores, instrumental sanitario, mobiliario y baños, quedando gran parte de este material completamente inutilizado", según detalla la nota de prensa de la consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Por suerte, no hay que lamentar daños personales, tal y cómo informa la misma nota "no se han producido heridos". En dicho centro, trabajan dos médicos, dos enfermeras, una enfermera gestora de casos y dos administrativos.

Por su parte el SAE, Sindicato de Técnicos de Enfermería de Córdoba, han condenado los hechos, "afortunadamente ningún paciente ni profesional sanitario sufrieron daños físicos, pero el miedo, la ansiedad y el estrés vivido no deberían formar parte de la jornada laboral de ningún trabajador. Por ello, aunque desde SAE entendemos la dificultad de controlar el temperamento de los usuarios, queremos recordarle a la Consejería la necesidad de poner en marcha todas las medidas necesarias para contener este tipo de episodios, que ponen en riesgo la integridad física y mental de los profesionales sanitarios".

Daños en el centro sanitario

El consultorio médico Rafael Canalejo, que pertenece a la Zona Básica de Peñarroya, atiende a una población de aproximadamente 2.800 habitantes. Según la Consejería de Salud, "la previsión es que en los próximos días el centro sanitario pueda volver a su actividad habitual. Para ello, desde el Servicio Andaluz de Salud se va a tramitar un expediente de emergencia para reponer lo antes posible el mobiliario deteriorado". La atención sanitaria en Bélmez ya se realiza desde el viernes en el centro de día, una dependencia municipal cedida por el ayuntamiento de la localidad cordobesa.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido pasará a disposición durante la mañana del viernes, al parecer el agresor, de unos 50 años, "no estaba conforme con la atención recibida".

Sobre las agresiones a sanitarios y la falta de seguridad en los centros de atención médica, Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba explica que "desde SAE llevamos años visibilizando este problema y realizando campañas de concienciación dirigidas tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios para que denuncien cualquier tipo de agresión, física o verbal, pues es necesario conocer la realidad para poder poner freno al problema. Todos los profesionales sanitarios deben desempeñar su trabajo con total seguridad, pero para conseguirlo es necesario que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia, dotando a los centros de los recursos de seguridad adecuados".