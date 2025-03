Detenido en un hotel de Vigo por error: "Entraron a las 7:30 de la mañana y me mandaron salir en pijama"

“Con una simple llamada habrían comprobado que se trataba de un error, se lo repetí mil veces pero no sirvió de nada”. Adrián relata los hechos todavía con el enfado en el cuerpo, no es para menos. Ha decidido contar lo ocurrido para hacer una llamada de atención y tratar de evitar que esto vuelva a suceder. “La Policía actúa bien la mayoría de las veces pero cuando hacen algo mal también hay que decirlo y en este caso no hicieron bien su trabajo”, asegura.

Ese error le supuso un buen susto. A las 7:30 de la mañana escuchó como llamaban con insistencia a la puerta de la habitación del hotel en el que se alojaba, en Vigo. Al dar sus datos en la recepción, el hotel envió su registro de clientes a la policía como es habitual, y los agentes se plantaron en su puerta. “Por poco me llevan en pijama, les tuve que decir que me dejaran ponerme algo por encima”, explica.

"Traté de explicarles que era un error"

Adrián trató de explicarles que se trataba de un error y que podían comprobarlo fácilmente, y es que ya era la segunda vez que le ocurría. “Se negaron, lo único que me dijeron fue que ellos no tenían por qué comprobar nada, que ya lo comprobaría el juez si quería”, cuenta indignado. Él sabía bien de lo que hablaba porque hace un mes se vio en una situación similar.

Todo deriva de un incidente en unas piscinas en Tarragona, donde vivía Adrián antes de comprarse una casa en Galicia y mudarse a Ourense. Se produjo una pelea y él fue testigo de los hechos. “Yo no tuve nada que ver en la pelea, estaba allí como el resto de testigos, simplemente tendría que ir a declarar”. Al haberse mudado antes de que se resolviera en caso, entiende que es posible que no le localizaran en su anterior domicilio y esto derivase en la primera detención, la que se produjo hace unas semanas. “Yo en aquel momento no dije nada por si se debía a no haber podido notificarme allá, pero yo simplemente era un testigo no tenía nada que ver con tema”.

Pidió el habeas corpus

Cumplió con lo que le pedían, se personó en comisaría y tuvo que pasar la noche en el calabozo. Al día siguiente le dejaron en libertad. “Me tenían que haber quitado de la base de datos pero no fue así, ahora ya no sé qué esperar, ¿quién me dice a mi que vuelvo a dar mis datos y no me pasa lo mismo?”, explica Adrián.

En esta ocasión él, por suerte, “solo” perdió una mañana. Sus estudios de derecho le valieron para conocer la figura del habeas corpus, la solicitó nada más entró en comisaría.

Esto significa que tuvieron que llevarle ante el juez a la mayor brevedad y así pudo resolver su situación. “Ya vieron lo que había, vieron que no debía estar allí y me pusieron en libertad”. De ahí su indignación: “Con una simple llamada de comprobación se hubieran ahorrado todo esto, a ellos y a mi. Salí esposado del hotel, pasé la vergüenza de que me vieran, el trauma y todo. No se pueden hacer así las cosas”.

Por eso ha decidido denunciar a la policía y también a la funcionaria del juzgado que no retiró su nombre de la lista. “Por lo menos que sirva para que se den cuenta, que esto no siga ocurriendo”. De ahí que haya accedido a contarlo, para que se revise la forma de proceder de quien corresponda y se tenga en cuenta que puede haber errores y hay que saber reaccionar ante ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com