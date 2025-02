Desaparecida en Tenerife: 50 días sin noticias de María del Mar

Esta semana, el día de los enamorados, María del Mar cumplirá 57 años pero todo apunta a que ni su familia ni ella podrán celebrarlo. Nada se sabe de ella desde que el pasado 23 de diciembre acudió a ver a su madre al Hospital Universitario de Canarias en La Laguna en guagua desde Los Realejos. Llegó al hospital y pudo ver a su madre y también saben que cogió el transporte de regreso a su casa aunque nunca llegó.

Viste un leggin color negro, sudadera azul oscuro con capucha y tenis de color verde claro.

Es rubia, de complexión gruesa y con los ojos azules

Su familia, al comprobar que tardaba demasiado, la llamaron y buscaron su localización a través de la ubicación del móvil, aunque sin suerte. Trataron de poner la denuncia pero desde la Guardia Civil les dijeron que era mejor esperar 24 horas por si aparecía. El día de nochebuena unas chicas encontraron su bono de transporte en una zona de huertas conocida como La Fajana-Mazapé. Cerca de ese lugar un hombre la ubicó la madrugada del día de Navidad, cuando acudieron al lugar encontraron varios efectos personales de María del Mar “había una bolsa con una pomada y un suéter, pero ni rastro de su móvil, su documentación, su cartera o su bolso”, asegura Sandra, una de sus hermanas que no ha parado de buscarla en estos 50 días de desesperación.

En ese lugar se han centrado todos los esfuerzos, tanto de las multitudinarias batidas de familiares, vecinos y voluntarios como por parte de las autoridades. Primero con drones, más tarde con perros especializados en búsqueda de personas vivas y también con helicópteros. "Hemos peinado de arriba a abajo ese barranco y ahí no hay nada”, confiesa Sandra.

A pesar del paso del tiempo, siguen sin perder la esperanza. "Este viernes es su 57 cumpleaños y no queremos resignarnos a pensar que no está con nosotros. María de Mar comparte su vida desde hace 25 años con su pareja. Él está destrozado pero no pierde la fe, sube cada día al barranco a buscarla".

¿Qué ha podido pasar? Su enfermedad, ¿clave?

Como sus dos hermanos y su madre, María del Mar sufre una enfermedad denominada migrañas hepipléjicas que la paraliza por completo cuando le sobreviene una crisis. Su cuerpo y su cerebro no se coordinan, no responde e incluso puede perder parte de la visión. Su familia cree que María del Mar pudo sufrir una crisis de migraña y haberse desorientado, pero entienden que si estuviera en el barranco, hubieran encontrado alguna pista de ella. "Creemos que alguien la pudo encontrar desorientada y se la ha podido llevar del lugar", asegura Sandra.

La familia pide más medios para seguir la búsqueda

La hermana de María del Mar y su familia han organizado batidas multitudinarias a lo largo del barranco donde se encontraron sus efectos personales sin hallar ninguna nueva pista. En ese lugar se han centrado también las búsquedas de la guardia civil pero, a pesar de los esfuerzos, para la familia los rastreos comenzaron demasiado tarde.

"Se ha perdido mucho tiempo trasladando el expediente de su desaparición de una comisaría a otra. También tardaron demasiado tiempo en activar los drones o los perros. Lo cierto es que la búsqueda real de efectivos comenzó una semana después de que desapareciera. Fue un tiempo precioso que se ha perdido".

Piden que se siga difundiendo su imagen para que su desaparición no caiga en el olvido.

