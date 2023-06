Desahuciada una mujer por sus propios hijos: "Ha sido una desgraciada toda su vida"

Hace dos meses que se celebraba el juicio entre María Luisa Barreiro y su hija. Ahora, ya le ha llegado la carta que confirma el desahucio de su propia casa. Todo por una vida llena de desgracias, con un hombre que abusaba de ella y que le obligó a firmar una donación en vida de su vivienda a tres de sus hijos.

Los documentos muestran varias incoherencias, por eso, su vecino Francisco se ha propuesto ayudarla para que no la echen de la casa que ella misma ha construido.

La historia de María Luisa Barreiro es la de una mujer que ha luchado toda su vida por mantenerse viva. Como dice su vecino Francisco Casás, que la conoce desde hace mucho tiempo, "es un cúmulo de circunstancias".

"Estaba casada con un desgraciado: robaba, le pegaba, la ataba al metálico de la cama...", describe Francisco. Esas mismas circunstancias propiciaron que María Luisa heredase una finca de su padre, donde el matrimonio decidió construir su casa. Ella lo hizo "poco a poco, salía de trabajar y ahí ayudaba".

Francisco explica que el marido obligó a María Luisa "a firmar en como le dona la casa a tres" de sus cinco hijos. "Ella no sabe ni leer ni escribir", por lo que fue engañada completamente y no sabía a qué se enfrentaba. Tras varios tira y afloja, ventas entre hijos y hasta a un supuesto hombre de Cáceres, María Luisa se encontró con la situación de que tiene que abandonar su casa porque ya no le pertenece. Incluso ha ido a juicio con su hija, la supuesta nueva dueña de la vivienda.

"Pero los documentos que firmó están mal", asegura Francisco, quien la ayuda en todo para que no le arrebaten lo que le pertenece: "Los vecinos de los lindes no son legales, no son sus nombres". Ese es el primer error que encuentra, pero viendo los papeles con un "abogado de los mejores que hay en Pontevedra" hayan más incoherencias: "Las fechas señaladas son falsas".

Estas son las bazas que juegan para solicitar a la Xunta de Galicia que detenga el proceso de desahucio. Por ahora, María Luisa sigue en su casa, pero el tiempo corre en su contra: "Ha sido una desgraciada toda su vida", se lamenta Francisco, quien incluso cuenta que la vecina "se ha intentado quemar dentro de la vivienda con bidones de gasolina". Él y su mujer tratan de ayudarla en todo lo que pueden, pero la situación de la vecina de Meis, cada día, se vuelve más difícil.