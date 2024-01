Denuncia una presunta agresión sexual a su hijo de 12 años por parte de otro alumno mientras estaba en el colegio

Carmen Alunda, madre de un menor de 12 años, ha denunciado la presunta agresión sexual sufrida por su hijo en el colegio al que asiste en Elda, Alicante. Según Alunda, el incidente ocurrió el pasado 16 de noviembre en el Colegio Antonio Machado, cuando notó una actitud extraña en su hijo al recogerlo a la salida del centro.

Todo lo descubrió al llegar a casa y ver que su hijo presentaba sangrado en la zona anal. Preocupada, lo llevó al médico, donde el niño confesó que había sido agredido por un compañero de 11 años, el cual le había introducido un lápiz en la zona descrita, coincidiendo con el informe médico.

Al contactar con el colegio para informar sobre la situación, Alunda afirma que inicialmente le aseguraron creer en su versión. Sin embargo, la actitud de la institución cambió con el tiempo. La madre denuncia que el director del colegio intentó confundir a su hijo, generando mayor inquietud. Al parecer, los hechos ocurrieron en un baño del interior del centro, los cuales deberían de estar cerrados durante el tiempo del recreo.

La principal demanda de Carmen es que su hijo no comparta clase con el agresor, pero hasta ahora no ha recibido garantías al respecto. Como resultado, el menor no ha asistido a clases desde noviembre hasta que no le puedan dar la seguridad necesaria. La madre también buscó el apoyo en Inspección Educativa, donde le sugirieron enseñar a su hijo a decir "no".

Ante la gravedad de la situación, Alunda ha presentado una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) en la Comisaría de Elda. Además, ha interpuesto una queja contra el colegio en el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Las madres y padres del centro lamentan la falta de información y el mutismo al respecto y que no se tomen medidas para proteger a la víctima.

Ante la denuncia de la madre, la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana afirma que la dirección del centro notificó la situación a través del Plan de Respuesta Educativa ante la Violencia e Intimidación (PREVI) el mismo día en que la madre puso en conocimiento del colegio los hechos.

Fuentes de educación apuntan que el equipo del colegio ha mantenido una comunicación constante con la madre, tanto de manera telefónica como presencial, para explicar las acciones tomadas y proporcionar información detallada sobre el proceso en curso.