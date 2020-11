David, médico, sobre la vitamina D y el coronavirus: "No puedo recomendar tomar vitamina D por el coronavirus porque no tenemos una evidencia científica"

Es médico, tiene miles de seguidores en las redes y ha querido explicar qué es la vitamina D, para que sirve y su relación con el coronavirus. "Vitamina D y coronavirus. Es uno de esos vídeos que me habéis pedido muchas veces y quiero dejar las cosas claras. Voy a empezar el vídeo con la conclusión y es que ningún suplemento ha demostrado que sirva ni para prevenir la infección por coronavirus ni para tratar esta infección en caso de que se produzca y de que el paciente mejore de sus síntomas".

"Ningún suplemento ha demostrado que esto que sirva ni para prevenir ni para tratar la infección por coronavirus" explica David en un vídeo que dura tres minutos. "Y una vez que he dicho esto, voy a hablar de la vitamina D. La vitamina D es fundamental para nuestro organismo, para muchísimas cosas. Pero también para nuestro sistema inmune. Influye tanto en el sistema inmune innato como en el adaptativo" continúa.

David continúa con la explicación. "Y además sabemos que las personas que tienen un déficit de vitamina D son más propensas a tener infecciones. Sin embargo, la literatura científica no ha probado que tomar vitamina D ayude a prevenir estas infecciones o a curarlas. Esto es hablando en forma genérica de infecciones en general. Y qué ha pasado ahora con la vitamina D y el coronavirus, que sabemos que las personas que tiene un déficit de vitamina D pueden ser más propensas a infecciones".

"También sabemos que un porcentaje importante de la población tiene déficit de vitamina D. Yo no puedo recomendar tomar vitamina D por el coronavirus porque como he dicho no tenemos una evidencia científica clara de que ningún suplemento sirva ni para prevenir ni para tratar el coronavirus" incide David en el vídeo.

David afirma que no hay evidencias científicas de que estos suplementos sean eficaces antes las infecciones y menos del coronavirus. "Y sobre todo porque a mí lo que me han enseñado es un tipo de medicina que lo que no está indicado está contraindicado. Y por desgracia en la vitamina D también puede tener efectos adversos importantes. Por lo tanto quien se tiene qué tomar vitamina D pues aquellos que tengan un déficit de vitamina D y ese déficit habrás ido medido por un médico

Lo que dicen los expertos

La Asociación Española de Nutrición y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas concluyó que el consumo de determinados alimentos o una dieta determinada "no puede prevenir el riesgo de contagio de personas sanas, y en personas enfermas la dieta solo podría ayudar en el manejo de los síntomas de la propia enfermedad, pero en ningún caso tratarla".

María Barado, profesora de nutrición en la Universidad Internacional de la Rioja, ha explicado que las recomendaciones básicas para beneficiarse de una alimentación saludable son siete: la hidratación, comer fruta y verdura, consumo de cereales integrales y legumbres, lácteos bajos en grasas, carnes magras, pescados azules, huevos o quesos, aumentar el consumo de frutos secos y aceite de oliva y evitar los platos precocinados.

Entre las recomendaciones que se han difundido durante la pandemia del coronavirus y que para Barado pueden ser engañosas, es el consumo vitamina D o de hierro sin que lo haya prescrito un profesional, y ha observado que el consumo de estos micronutrientes puede provocar una acumulación en el organismo que dé lugar a efectos nocivos.