Un hombre, cuando intentan preguntar a su mujer: "Yo no creo en la igualdad y no la dejo contestar"

Este lunes se ha publicado la primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, y los resultados han sorprendido a muchos.

En España, el 44,1% de los hombres está "muy o bastante de acuerdo" con que "se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres" que ahora son ellos los discriminados. Esto quiere decir que cuatro de cada diez hombres consideran que ahora ellos sufren discriminación por su género. Además, tres de cada diez mujeres (un 32,5%) están de acuerdo.

Aunque el resto, casi un 70%, cree que todavía hay mucha desigualdad. Tanto que, cuando el equipo de Antena 3 Noticias ha salido a la calle para preguntar a la población, a algunas no las han dejado responder. "No creo en la igualdad y no permito que mi mujer conteste", ha declarado un señor.

Pero la mitad de los hombres sí creen en esa equidad y consideran que falta todavía mucho para lograr alcanzarla. "Queda mucho por hacer", comentaba otro hombre.

Las desigualdades

El análisis del CIS, realizado el pasado noviembre entre 4.005 personas de más de 16 años, muestra que las desigualdades siguen siendo grandes.

Por ejemplo, las mujeres siguen dedicando más tiempo al día a las tareas del hogar: casi tres horas frente a las dos de ellos. Una distancia que aumenta al doble si hablamos del cuidado de los hijos: casi siete horas diarias ellas frente a las cuatro de los hombres.

En cuanto al trabajo, para el 67,8% de las mujeres es peor la situación que tienen ellas para acceder a un puesto de responsabilidad y opinan lo mismo el 50,9% de los hombres quienes, por otra parte, también aseguran en un 39,7% que ellas tienen las mismas oportunidades.

A la hora de conciliar la vida laboral y familiar, un 72,5% de las mujeres asegura que lo tienen peor y un 58,5% de los hombres afirma que ellas son las perjudicadas a la hora de compaginar ambas actividades.

Los estereotipos

Respecto a los estereotipos de género, sobre la afirmación "se critica más a una mujer con una vida sexual activa que a un hombre" un 87,2% de la población femenina está de acuerdo con ello, y un 76,2% de hombres también.

Al hablar de piropos, casi la mitad de los hombres creen que "siempre es agradable recibir uno" y la cifra baja hasta el 35,7% al preguntarles a ellas. De hecho, un 60,5% de las mujeres está en contra de esta afirmación.

Por último, siete de cada diez españoles cree que ver pornografía es más propio de los hombres, al igual que pagar por tener relaciones sexuales.