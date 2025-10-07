Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Ascensor

Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

La Guardia Civil investiga un suceso ocurrido el lunes: la víctima abrió la puerta del elevador, intentó descolgarse y cayó al foso.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Un hombre ha muerto este lunes en Silla, Valencia, tras caer por el hueco del ascensor de su propio edificio. Según la información facilitada, la víctima se había quedado atrapada entre dos plantas. En su intento por salir por sus propios medios, consiguió abrir la puerta del elevador, se descolgó por el hueco y acabó precipitándose hasta el foso.

El incidente se produjo en el inmueble donde residía el fallecido. El ascensor quedó detenido entre niveles, una situación que generó agobio en el ocupante. A partir de ahí, y siempre según la misma versión, el hombre optó por forzar la salida: abrió la hoja de la cabina y trató de bajar manualmente por el hueco. Fue entonces cuando se produjo la caída mortal.

La Policía Judicial del cuartel de la Guardia Civil de Picassent ha abierto diligencias para esclarecer las causas del suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles: se desconoce el motivo de la avería o parada del ascensor, si la cabina sufrió algún fallo mecánico previo o si se produjeron otras circunstancias que contribuyeran al desenlace.

La investigación deberá reconstruir los minutos clave y determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cómo se ejecutó la maniobra de salida.

Qué se sabe y qué falta por confirmar

Con la información disponible, el caso se perfila como una caída accidental ocurrida después de que el ocupante lograra abrir la puerta estando la cabina entre plantas. No hay datos oficiales sobre horas exactas, testimonios de terceros o intervenciones técnicas previas en el elevador de la finca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides del 7 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Efemérides del 7 de octubre de 2025: Secuestro del buque italiano Achille Lauropor palestinos

Publicidad

Sociedad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

Se derrumba un edificio en la calle Hileras del centro de Madrid

Última hora del derrumbe del edificio del centro de Madrid: tres heridos y cuatro desparecidos

Una persona mayor en un hospital

500 personas viven en los hospitales públicos de Canarias: "Hay pacientes que llevan hasta tres años viviendo en una planta"

Síntomas del sarampión
Sarampión

Detectan un brote de sarampión en el Garraf con ocho casos confirmados

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza
Eurovision

Alemania presiona a la UER y amenaza con retirarse de Eurovisión si Israel es expulsado

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Lleida

Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

El hombre, de 40 años, fue arrestado de nuevo este martes después de presentarse en el edificio donde vive la víctima; el domingo quedó en libertad con cargos y con prohibición de acercarse a menos de 200 metros.

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quien era le ayudabamos"
Asesino múltiple

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quién era le ayudábamos"

Salió de prisión en febrero. En su historial suma el asesinato de un hombre, de una niña de 11 años en los años ochenta, y de una mujer en Ourense en 2005. Los vecinos están preocupados por su nuevo vecino.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Ataca con 2 cuchillos a varios policías, se atrinchera tras una discusión vecinal y recibe varios disparos en las piernas en Madrid

Vehículo de la Policía Local de Málaga

Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre

Vídeos del día de la Dana revelan que Pradas conocía la situación del barranco del Poyo y Río Magro a mediodía

Publicidad