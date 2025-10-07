Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

Un hombre ha muerto este lunes en Silla, Valencia, tras caer por el hueco del ascensor de su propio edificio. Según la información facilitada, la víctima se había quedado atrapada entre dos plantas. En su intento por salir por sus propios medios, consiguió abrir la puerta del elevador, se descolgó por el hueco y acabó precipitándose hasta el foso.

El incidente se produjo en el inmueble donde residía el fallecido. El ascensor quedó detenido entre niveles, una situación que generó agobio en el ocupante. A partir de ahí, y siempre según la misma versión, el hombre optó por forzar la salida: abrió la hoja de la cabina y trató de bajar manualmente por el hueco. Fue entonces cuando se produjo la caída mortal.

La Policía Judicial del cuartel de la Guardia Civil de Picassent ha abierto diligencias para esclarecer las causas del suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles: se desconoce el motivo de la avería o parada del ascensor, si la cabina sufrió algún fallo mecánico previo o si se produjeron otras circunstancias que contribuyeran al desenlace.

La investigación deberá reconstruir los minutos clave y determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cómo se ejecutó la maniobra de salida.

Qué se sabe y qué falta por confirmar

Con la información disponible, el caso se perfila como una caída accidental ocurrida después de que el ocupante lograra abrir la puerta estando la cabina entre plantas. No hay datos oficiales sobre horas exactas, testimonios de terceros o intervenciones técnicas previas en el elevador de la finca.

