Daniel Sancho, preso en Tailandia, será juzgado la próxima semana en Madrid por una agresión

Es probable que a Daniel Sancho el año de prisión que pide para él la Fiscalía de Madrid no le quite el sueño. La madrugada del 9 de noviembre de 2019 Sancho, supuestamente, agredió a un hombre que le recriminó que se saltase la cola para conseguir un taxi después de una noche de copas. El juicio se realizará la semana que viene en un juzgado de Madrid, mientras Sancho espera en la prisión de Samui, en Tailandia, la sentencia por el presunto asesinato de su amigo Edwin Arrieta. La fiscalía pidió para él pena de muerte por ese crimen. Por eso, el año de prisión al que se enfrenta en España seguro que no es ahora la mayor de sus preocupaciones.

Es complicado entender que un simple puñetazo en una madrugada madrileña tarde cuatro años y medio en ser juzgado. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que el próximo 5 de junio está fijado en un juzgado de Madrid el juicio contra Daniel Sancho. El acusado declarará por videoconferencia desde la isla tailandesa de Samui para dar, si quiere, su versión de lo ocurrido aquella noche. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que Sancho "se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal cuando procedió a introducirse en un taxi, sin respetar la cola que se había formado".

Extradición fallida

Un hombre le recriminó su actitud y Sancho "con ánimo de herir procedió a darle un puñetazo en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días", siempre según la Fiscalía. La víctima necesitó cinco puntos de sutura y sufrió un perjuicio estético debido a la rotura de un diente. Para el Ministerio Fiscal todo esto supone un delito de lesiones y pide para Sancho un año de prisión.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, asistirá a este juicio por videoconferencia desde Tailandia. La vista debía haberse celebrado el pasado 7 de noviembre y la defensa de Sancho intentó, sin éxito, que fuera extraditado desde Tailandia, donde aún estaba a la espera de juicio, para asistir a la vista. La Fiscalía descartó radicalmente que fuera necesaria su presencia en Madrid. Finalmente el juicio no se realizó porque desde Tailandia señalaron que era imposible realizar la videoconferencia necesaria ese día.

Ahora la situación ha cambiado sustancialmente. Sancho ya ha sido juzgado en Tailandia por presunto asesinato, un juicio que se prolongó durante un mes y al que no pudieron asistir ni periodistas ni público. Sancho niega haber asesinado premeditadamente al colombiano Edwin Arrieta, con quien había quedado para pasar las vacaciones allí. Asegura que murió tras golpearse mientras mantenían una pelea. Y que él, eso sí, descuartizó el cadáver y arrojó los restos en diversos lugares de la isla de Phangan y en el mar. "Siento lo que hice después de la muerte", afirmó en su turno de última palabra. "Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo", añadió.

Pendiente de sentencia en Tailandia

El próximo 29 de agosto está prevista la lectura de la sentencia por este crimen. Aunque la Fiscalía pide la pena de muerte, hay otras posibles condenas sobre la mesa: desde la cadena perpetua hasta unos pocos años de prisión. El hecho de que no se haya podido recuperar todo el cuerpo de la víctima puede dificultar establecer sin género de dudas la causa de la muerte y la forma en que se habría producido. También puede ayudar a Sancho las dudas sobre la forma en que habría confesado, en un primer momento, el asesinato de Arrieta tras acudir a denunciar su desaparición. Son las esperanzas de la defensa de Sancho. Pero sus movimientos previos al crimen pueden jugar en su contra.

Mucho más sencillo será el juicio del próximo miércoles en Madrid. Aunque fuentes judiciales no las tienen todas consigo cuando se les pregunta si la vista llegará a realizarse. La dificultad técnica derivada de la videoconferencia con Tailandia y que pueda realizarse con las suficientes garantías, añadida a la diferencia horaria y la imprevisibilidad de lo que pueda ocurrir en Koh Samui, hacen que nadie pueda estar seguro si todo saldrá bien. Aunque eso sí, si el juicio se celebra, los periodistas esta vez sí podremos escuchar las explicaciones de Daniel Sancho. Algo que no sucedió en Tailandia.

