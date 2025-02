Daniel e Isabel son padre e hija y los dos han superado el cáncer: "La investigación nos ha dado una segunda oportunidad"

Isabel está acostumbrada a los hospitales. Con solo seis meses de vida la diagnosticaron un tipo de leucemia mieloblástica, una enfermedad muy agresiva. "Nos dijeron que el pronóstico era muy malo, con solo un diez por ciento de salir adelante" recuerda su padre, David Guerrero. Se salvó gracias a la donación de médula ósea de su padre y a una terapia por entonces muy novedosa: "No dudas en darle lo que sea, aunque sea la vida" asegura David. Isabel sobrevivió.

El año pasado, cuando estaba "oficialmente curada", volvieron a saltar las alarmas. A la niña le detectaron dos tumores nuevos. El del pulmón era benigno, el de la cabeza no. Tras las pruebas médicas los médicos supieron que se trataba de un sarcoma extremadamente raro. Solo hay 25 casos en el mundo.

El golpe fue doble para la familia, porque solo cuatro días más tarde al padre le descubrieron un tumor en la vejiga: "Fue un jarro de agua fría porque se nos había olvidado ya. Estábamos celebrando que Isabel ya estaba libre de cáncer", dice David.

"La investigación nos ha dado otra oportunidad de sobrevivir"

El mismo día que le hacían la biopsia a su hija a él le estaban operando de su cáncer: "Recuerdo que desperté de la anestesia y lo primero que pregunté es qué pasaba con mi hija. Mi única obsesión era que me dieran el alta cuanto antes para salir del hospital e irme a casa con mi hija y mi familia".

A Isabel la ciencia la ha salvado por segunda vez. El tumor ha desaparecido y gracias a la Unidad de Terapias Avanzadas CRIS del Hospital de la Paz, han conseguido erradicarlo. Todo, de nuevo, gracias a una tratamiento avanzado y personalizado. Un medicamento que inhibe una proteína y que ha logrado que las células tumorales ya no crezcan en el cuerpo de Isabel. "Es una pastilla -nos cuenta Isabel-que tomo y ya está. Ahora puedo hacer vida normal, voy al cole, bailo...".

Fundación CRIS contra el cáncer

David Guerrero es socio de la Fundación CRIS que se dedica a investigar y a financiar tratamientos tratamientos contra el cáncer en varios hospitales públicos. Y tiene claro que sin ciencia e investigación no hay futuro. "Es muy bueno que sea un diagnóstico tan preciso. El tratamiento es mucho más dirigido, más personalizado y pueden saber qué va a funcionar mejor". "La investigación nos da otra oportunidad de seguir viviendo juntos. Si no es por eso Isabel seguramente no estaría aquí".

Según datos de REDECAN, la red española de registro del cáncer, en 2025 habrá más de 296.000 nuevos cáncer en nuestro país. Se calcula que uno de cada hombres y una de cada tres mujeres lo padecerán a lo largo de su vida. Los de colon, recto, mama y pulmón siguen siendo los más frecuentes. La investigación avanza y en la última década la mortalidad en Europa ha disminuido un doce por ciento.

