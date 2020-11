¿Cuándo podremos comprar la prueba del coronavirus en la farmacia para hacerla en casa?

Detectar el coronavirus con rapidez es importante para evitar propagarlo, pero también para vencerlo en caso de que lo hayamos cogido. La prueba más fiable es la PCR, ya que permite saber si una persona asintomática es positiva. Otro tipo de test es el de antígenos, que detectan alrededor del 70% de los casos con síntomas claros.

En las próximas semanas podríamos hacernos la prueba en casa. Esto se debe a que Europa ya ha autorizado la distribución del primer test de autodiagnóstico Covid-19 desde casa, que se venderá en las farmacias españolas en colaboración con un fabricante suizo.

La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), ha autorizado también su distribución en España, por lo que en cuestión de días o semanas, cualquier persona podrá comprar un test serológico en la farmacia y saber si ha pasado o no el coronavirus. Hasta el momento este sector no había comercializado con pruebas diagnósticas porque, en principio, no era posible.

¿Cuánto costará un test de autodiagnóstico Covid-19?

Se estima que las pruebas para detectar si tenemos coronavirus o no, sólo se podrán adquirir en las farmacias si disponemos de una receta médica. Su precio podrá variar entre los 25 y los 30 euros. Estas pruebas están recomendadas en todas las franjas de edad, pero a los menores de 14 años, debe hacerles la prueba personal sanitario autorizado.

¿Son fiables?

Estas pruebas nos pueden decir si hemos pasado la enfermedad o no, pues tienen una eficacia de entre el 60 y 70%, que permitirá conocer en pocos minutos los resultados de coronavirus. Su funcionamiento es similar al de otro tipo de test rápidos como el de embarazo o colesterol. Para ello, se necesita de una muestra de sangre, luego se recoge la gota con ayuda de una pipeta de plástico y se deposita en el dispositivo. Después se añade un diluyente especial que contiene y, en un plazo de 15-20 minutos, se obtiene el resultado.

Otro test de autodiagnóstico americano también podría llegar muy pronto a España. En 30 minutos sabremos si somos positivos o no y tendrá un precio estimado de 50 euros. Según la compañía detecta hasta el 98% de los casos.